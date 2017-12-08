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Общество

Из России за неделю вернули 76,3 тонны продукции из Кыргызстана и Казахстана

С начала декабря Россельхознадзор вернул 76,3 тонны продукции из Кыргызстана и Казахстана. Товар задержали на посту «Карасук» в Новосибирской области. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора.

Отмечается, что товар следовал автомобильным транспортом для реализации в Новосибирске, Абакане, Улан-Удэ, Иркутске. При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что партии свежей продукции из Кыргызстана (хурма, яблоки, дыни) и казахстанского репчатого лука общим весом 55,7 тонны перевозились без маркировки на упаковках, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и(или) реэкспортере.

Кроме того, на партии кыргызских сушеной вишни, свежих айвы и хурмы, красного риса, казахстанских чернослива, гранатов, орехов, а также китайских мандаринов и винограда общим весом 609 килограммов отсутствовали фитосанитарные сертификаты, подтверждающие безопасность продукции.

«Ввоз продукции на территорию России запрещен. Грузы возвращены отправителям. Кроме того, инспекторами Управления Россельхознадзора по Новосибирской области с пограничным управлением ФСБ по региону и Новосибирской таможней выявлены две партии свежих груш общим весом 36 килограммов, ввозимые из Казахстана без фитосанитарного сертификата с маркировками бельгийского и нидерландского происхождения. Запрещенные к ввозу фрукты изъяты и уничтожены на специализированной площадке механизированным способом», — говорится в сообщении.
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