Акжол Махмудов. Секреты чемпиона мира

В Кыргызстане много титулованных спортсменов, однако звездами являются далеко не все из них. Молодой борец греко-римского стиля Акжол Махмудов в полной мере подходит под это понятие.

Благодаря яркому, техничному и эмоциональному стилю борьбы он за каких-то пару лет влюбил в себя десятки тысяч болельщиков.

О первых шагах в спорте, конкуренции в сборной Кыргызстана и отношении к своей популярности борец рассказал

Акжол Махмудов родился в 1999 году в Оше. Двукратный чемпион Азии (2015, 2016) и чемпион мира (2016) среди кадетов. Чемпион Азии-2017 и вице-чемпион мира-2017 среди молодежи. Первое упоминание о нем на сайте ИА «24.kg» датировано февралем 2011-го, когда спортсмена еще мало кто знал. Сегодня о его успехах не пишет только ленивый. При этом детали его биографии будто окутаны тайной.

Обратная сторона медали

— Не люблю это дело и многим отказываю. Считаю, что давать интервью мне еще рано.

— И все равно мало какой спортсмен в Кыргызстане сравнится с вами по популярности. Гордитесь этим?

— У популярности есть обратная сторона: она накладывает дополнительную ответственность. Выходя на ковер, думаешь уже не о себе, а о Родине. Все на тебя надеются. Когда надежды оправдываешь, очень приятно. А когда проигрываешь, грустно.

— Звездной болезни у вас нет?

— Иногда проявляется. Но обычно себе такого не позволяю.

Фото United World Wrestling. Чемпионат Азии, четвертьфинал. Китайский Тайбэй, июнь 2017 года

— В школе хорошо учились?

— Не очень. Был ударником.

— Давно окончили?

— В 2016-м. Сразу поступил в Юридическую академию учиться на юриста. Параллельно занимаюсь в РУОР.

— В семье еще есть спортсмены?

— Два брата. Один старше меня на два года, другой на четыре. Старший брат Бексултан призер мира и Азии.

Фото United World Wrestling. Чемпионат Азии, финал. Китайский Тайбэй, июнь 2017 года

Мои года — мое богатство

— Почему выбрали греко-римскую борьбу?

— В 2008-м наш спортсмен Канат Бегалиев завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх. И тогда отец выбрал для меня этот вид спорта. Я же был совсем маленьким и не разбирался в борьбе.

Начинал в Оше. Тренировал меня молодой, неопытный парень Айбек. Затем занимался у Акбарали агая. В шестом классе мы переехали в Бишкек, и я стал тренироваться в ФОКе у Жениша Сатыбалдиева. Акжол Махмудов

Именно он научил меня бороться; считаю его своим первым тренером. В РУОР поступил в восьмом классе. С тех пор тренируюсь у Мейрамбека Ахметова.

Неоднократно брал «золото» на первенстве Кыргызстана среди кадетов и молодежи. Помимо побед на чемпионатах мира и Азии, выиграл 20-25 соревнований в Казахстане, Кыргызстане, России, Турции... На днях стал чемпионом «взрослого» турнира, проходившего в Оше.

Дома у меня медалей 50 накопилось. Половину наград раздал родственникам и друзьям. Акжол Махмудов

— Самую сложную схватку помните?

— В четвертьфинале чемпионата мира-2017 боролся с иранцем и за 30 секунд до конца уступал в счете. Вырвал победу, вытолкнув того за ковер.





— В финале ЧМ-2017 вас засудили?

— Все было справедливо.

Для победы мне не хватило энергии и уверенности в себе. Боролся со сломанным в полуфинале ребром, но это не мешало. А вот потом ребро болело сильно: два-три дня не мог нормально дышать.













Неугасающий

— На взрослом уровне часто выступаете?

— Понемногу начинаю. Через две недели в Бишкеке пройдет Кубок Кыргызстана. Там будет проводиться отбор на чемпионат Азии-2018, который состоится в КР.

Займу первое место — дебютирую на ЧА среди взрослых. Проиграю — ничего не потеряю, буду тренироваться дальше. Среди молодежи мне еще два года выступать. Акжол Махмудов

— Сильнее, чем на чемпионате Азии. Такой конкуренции не видел нигде!

— Кто главный соперник?

— Таких нет. Каждый главный.

— Спарринг-партнеров хватает?

— Их даже много. Некоторые из тех, кто постарше, давят, «гасят», хотят сломать в психологическом плане. Но я не поддаюсь.





— Мандраж перед выходом на ковер ощущаете?

— Начинаю волноваться за месяц до серьезных соревнований. Много думаю, не могу заснуть. Но чем ближе турнир, тем я становлюсь спокойнее. Когда выступаю, страха нет.

— Как настраиваетесь?

— В зависимости от соперников. Некоторых изучаю перед схваткой. Если борец, например, хорошо выполняет броски, стараюсь не позволять ему делать захваты.

Друг молодежи

— Чем хотите заняться после окончания карьеры?

— Стать бизнесменом и поддерживать юных спортсменов морально и материально.

— А вас кто поддерживает?

— Одна из местных компаний, производящая спортивную экипировку, обеспечивает всем необходимым. Отдельная благодарность Дастану Муктарову.

— Есть хобби?

— Бильярд, теннис — два-три раза в неделю.

— В молодости хочется сходить в ресторан, выпить, отдохнуть с друзьями... Вы себе такое позволяете?

— Шумные компании неинтересны. Люблю проводить время в одиночестве, темноте.

Фото Федерации борьбы КР. На Кубке республики. Турция, октябрь 2017 года

День победы

— Есть товарищи среди местных борцов?

— Хорошо общаемся с Атабеком Азисбековым и Каныбеком Жолчубековым.

— А из зарубежных кто-то нравится?

— Узбекистанец Эльмурат Тасмурадов. Он с характером, взрывной, бросковый, борется до конца.

— Вы, наверное, уже полмира объездили.

— Двадцать стран. Больше всего нравится в Казахстане. Там похожая кухня и народ, с которым легко общаться. В Астане интересная архитектура.





— Вас приглашали выступать за другую страну?

— Да, в тот же Казахстан. Не собираюсь ехать ни туда, ни куда-то еще, какую бы сумму мне не предложили. Буду бороться только за Родину.

Хочу выиграть золотую медаль на Олимпиаде-2020.

— Многие считают, что шансы на это у вас высоки...

— Будет непросто. На Олимпиаде участвуют избранные спортсмены со всех уголков света. Даже в первом круге нет слабых борцов.

Сделаю для победы все от меня зависящее. Хотелось бы лучших условий подготовки и стипендии повыше. По сравнению с соседними странами она у нас маленькая.

Вспоминается 14 сентября 2016 года. Мне тогда было 17 лет, и сбылась мечта стать чемпионом мира. Стоя на пьедестале, испытал непередаваемые ощущения. Даже став олимпийским чемпионом, никогда не забуду тот день.







Нужные пропорции

Заслуженный тренер Кыргызстана, один из лучших наставников мира Мейрамбек Ахметов дал характеристику воспитаннику.

— Сразу разглядели в нем талант?

— Проводил набор среди семиклассников: поступало человек 70, а у меня была возможность выбрать шесть-семь. Все ребята казались одинаковыми — маленькие, щупленькие. Акжол был чувствительным, гибким, пластичным. Характер у него был мягким. Но было видно, что любит борьбу. Это самое главное. Во время нее всегда преображается, становится напористым и целеустремленным.

Очень трудолюбивый, исполнительный и, конечно, талантливый. Некоторые говорят, что спортсмены добиваются результата в основном трудом и лишь на пять процентов за счет таланта. Это не так. Талант должен быть обязательно. Заслуженный тренер Кыргызстана. Мейрамбек Ахметов

У кого-то он проявляется в физических качествах, у кого-то — в характере. Кто-то гибок и пластичен. А когда таланты сочетаются и человек трудится, приходят победы.

— Есть проблемы, связанные с подготовкой Акжола?

— О чем говорить, если человек выигрывает чемпионат Азии и мира, а ему даже не могут выдать премию?! Стипендия — 15 тысяч сомов. В большом спорте этих денег ни на что не хватит.

— На Олимпиаде-2020 победит?

— Если будет так же трудиться и слушаться, думаю, может победить. Главное — иметь огромное желание и двигаться планомерно. И чтобы не было травм.