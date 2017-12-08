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Общество

Омбудсмен призывает ужесточить наказание за изнасилование детей

Омбудсмен Кыргызстана Кубат Оторбаев призывает ужесточить наказание за насилие несовершеннолетних. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

По его словам, половина уголовных дел, возбужденных по факту изнасилования, прекращается, а преступники получают не слишком большие сроки, поскольку ребенок сам не может давать показания, добиваться справедливости через суд — за него это делают взрослые. А они часто договариваются с преступниками, и, в итоге, насильник может избежать наказания.

Кубат Оторбаев добавил, что институт омбудсмена уже направил в парламент свои предложения по внесению поправок в Уголовный кодекс в части, касающейся насилия в отношении несовершеннолетних. Он отметил, что защита прав ребенка в приоритете.
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