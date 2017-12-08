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Общество

Группа «Адем» выступила в финале Asia’s Got Talent. Победителя выберут зрители

Ученики Атая Омурзакова, группа «Адем», участвуют в масштабном конкурсе талантов Asia`s Got Talent и являются единственными представителями Центральной Азии.

На первом этапе они произвели настоящий фурор и завоевали Golden Buzzer. Эта награда дает право напрямую пройти в полуфинал конкурса, минуя все этапы отбора. В финал ребята прошли благодаря поддержке зрителей.

Накануне группа «Адем» выступила в финале конкурса. Чтобы победить, им нужны ваши голоса. 6 дней вы можете отдавать по 10 голосов.

Есть три способа голосования, для большего эффекта желательно использовать каждый:

1. Опубликовать в Facebook пост с хештегом #AGTVote9.

Данную процедуру можно повторить 10 раз за день до конца голосования.

2. Зайти в Facebook на страницу Asia’s Got Talent, нажать на иконку «Сообщения» или в приложении Facebook Messenger найти Asia’s Got Talent и отправить им сообщение.
— Нажать «Начать».
— Выбрать фотографию ребят в окне сообщения и нажать ПРОГОЛОСОВАТЬ.
Данную процедуру можно повторить 10 раз за день до конца голосования.

3. Пройти по ссылке https://g.co/kgs/dpnCu3 и в поисковике Google вбить Asia’s Got Talent Vote.
— Если у вас нет регистрации в Google, то надо будет зарегистрироваться (если есть Gmail, то можно войти, использовав имя и пароль от Gmail) .
— Выбрать нужную фотографию и в ползунке, который появится справа, выбрать отметку 10.
— Нажать ОТПРАВИТЬ ГОЛОС.
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