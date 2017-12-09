Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 9 декабря малооблачно и возможен небольшой дождь и снег. Воздух прогреется от −3 градусов до +6. Осадки вероятны с 9.00 до 12.00. День уменьшился до 9 часов 7 минут: восход Солнца в 8.20, заход — в 17.27.

Памятные даты

Международный день борьбы с коррупцией в Кыргызской Республике

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мериде была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей 1 ноября 2003-го.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще $2,6 триллиона из-за коррупции. Это более пяти процентов глобального ВВП.

Конвенция обязывает подписавшие ее государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений документа, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

Люди, которые меняли мир

9 декабря 1925-го (92 года) в селе Шалта (ныне Сокулукский район) в семье крестьянина родился поэт, прозаик Санджи Егиналиев.

Участник Великой Отечественной войны. С 1954 года работал литературным сотрудником в редакции газеты «Ленинчил жаш». С 1955 года — литсотрудником, заведующим отделом литературы и искусства в редакции газеты «Советтик Кыргызстан», с 1965-го — главным редактором журнала «Чалкан».

Он перевел на кыргызский язык произведения Хафиза, М. Турсун-Заде, П. Бровки, М. Симоновой. Перу писателя принадлежит монография, посвященная творчеству Р. Шукурбекова.

С 1986 года — главный редактор издательства «Мектеп». Первый поэтический сборник «Ак кайыц» («Белая береза») издан в 1963 году.

55 лет назад в поселке Казарман родился общественный деятель, журналист Мелис Эшимканов.

Его считают одним из видных журналистов и политиков постсоветского Кыргызстана, внесших лепту в развитие местной свободной журналистики.

В 1991 году был главным редактором газеты «Жаштык Жарчысы» ЦК ЛКСМ Киргизии. Затем приватизировал бывшую комсомольскую молодежную газету, назвав ее «Асаба». Позже основал газету «Агым».

В 2011 году Эшимканов собирался начать издание новой независимой газеты, которую он планировал назвать «Баягы Асаба».

15 сентября 2011-го Мелис Эшимканов скончался в частной больнице в Бишкеке на 48-м году жизни. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

9 декабря 2003 года в возрасте 82 лет в Бишкеке умер участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Калийнур Усенбеков.

Войну закончил в Берлине. После продолжал службу в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1951 году окончил Военно-юридическую академию Советской Армии. Был военным следователем, затем заместителем и первым заместителем прокурора Киргизской ССР.

В 1961–1968 годах работал в системе Министерства внутренних дел. В 1968–1987 годах работал председателем ЦК ДОСААФ Киргизской ССР. Генерал-лейтенант.

Куда сходить

Культура

— В 9.00 во Дворце спорта имени Кожомкула откроется международная выставка голубей.

В мероприятии примут участие голубеводы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, России. Они не только расскажут много интересного о жизни своих питомцев, но и дадут советы начинающим птицеводам.

— С 11.00 до 13.00 в Conference Cafe пройдет образовательный завтрак «Мама, папа, я — digital семья».

Цифровые активисты, обладатели «профессий будущего» и профессиональный психолог расскажут, как предостеречь ребенка от опасностей Сети и открыть больше возможностей с помощью Интернета, как современные устройства влияют на развитие детей, какие профессии станут востребованы в будущем. Регистрация по ссылке.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Теремок».

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

— В 17.00 в ololo art studio-Manas — СТИХийная встреча.

Вы услышите, как поэты на разных языках говорят про нежность и снежность, почитаете стихи сами или просто посидите и послушаете людей, которым стихи нужны, как воздух. Регистрация по ссылке.

— В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева дадут балет «Спартак».

Повесть о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия.

— В 18.00 в ТРЦ Bishkek Park начнется изготовление самой большой новогодней карамельки.

Новогодняя карамелька в форме елки, высота которой составит метр, появится в Бишкеке. На ее изготовление уйдет более трех часов. Каждый сможет сфотографироваться с огромной карамелькой и попробовать ее на вкус.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» состоится выступление саксофонистки Марии Гнусиной.

Мария Гнусина — участница казахстанской группы «Домик желтого дятла». Она мультиинструменталист. В этот раз музыкант порадует зрителей игрой на саксофоне — блюзово-джазовыми произведениями и импровизациями.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— Во Дворце спорта имени Кожомкула пройдут международные соревнования JFC 2017 по смешанным единоборствам.

Состязания среди бойцов-профессионалов под эгидой JFC проводятся в Кыргызстане третий год. Наиболее запомнился дебютный турнир, где выступал легендарный Джефф Монсон. В этот раз, помимо предварительных и основных боев, представлен формат «стенка на стенку»: силами меряются бойцы клубов «Ахмат» (Россия) и Jash Kuch (КР). Всего намечено 12 схваток. В главном бою вечера в весовой категории 70 килограммов Юрий Проценко (Украина) и Мыктыбек Мамасалиев (КР) оспаривают чемпионский пояс JFC.

— В Польше состоятся международные соревнования JSF Kickboxing Challenge 12.

Запланировано семь боев среди кикбоксеров-профессионалов. В весовой категории 65 килограммов бьются Мурат Азербиев (Беларусь) и Алексей Федосеев (Кыргызстан).

— В России стартует чемпионат мира по карате кекушинкай.

Кыргызстан представляют Артем Носарев и Асылбек уулу Арсланбек из федерации KWF (президент Алмаз Батырбеков).

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

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