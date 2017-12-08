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Общество

Родители жалуются: В столичной школе № 95 отменили новогоднюю елку

В столичной школе № 95 отменили новогоднюю елку. Об этом в Facebook пишет пользователь Чынара Керимбекова.

По ее словам, директор школы Анара Акмашаева под предлогом того, что мэр запретил всякие сборы, отменила празднование новогодней елки. «Ведь школа новая, елку надо купить, а средств на это нет. Между тем собирают постоянно на какие-то выставки бабочек, химическое шоу, празднование дня Манаса», — пишет Чынара Керимбекова.

Директор школы № 95 Анара Акмашаева прокомментировала ИА «24.kg» претензии: «Немного, возможно, идет недопонимание родителей. У нас полторы тысячи детей. И, наверное, не совсем будет правильно, если на каждую реплику как-то реагировать. Но у нас в школе елка будет, сценарий готовится, репетиции уже идут. С елкой проблему решаем самостоятельно».

«К новогодним мероприятиям готовятся все школы города. Кто-то будет праздновать прямо в школе, другие изъявили желание вывезти детей в театры на представления, кто-то артистов приглашает в школы. Но во всех образовательных учреждениях в любом случае елки пройдут», — добавила Анара Акмашаева.

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«Что касается запрета мэра собирать деньги. Если родители самостоятельно решают какие-то вопросы, это не возбраняется, поскольку общественные объединения функционируют самостоятельно. Проблемы школ часто решаются путем привлечения спонсоров. И на новогодние подарки родители самостоятельно могут собрать деньги, если захотят», — отметила директор.
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