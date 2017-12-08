У министра культуры, информации и туризма Кыргызстана появился новый советник

Советником министра культуры, информации и туризма Кыргызстана стал Тургунбай Алдакулов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, новый советник будет заниматься вопросами развития региональной культуры.
Тургунбай Алдакулов родился в 1978 году в Баткенской области. Окончил Ошский государственный университет по специальности «журналистика».
1996-1997 — корреспондент студенческой газеты «Нур» ОшГУ;
1997-1999 — корреспондент газеты «Заман Кыргызстан»;
1999-2002 — главный редактор газеты «Нур» ОшГУ;
2002-2003 — директор телестудии «Умут» ОшГУ;
2003-2004 — руководитель пресс-службы ОшГУ;
2004-2009 — руководитель южного отделения газеты «Заман Кыргызстан»;
2004-2007 — главный редактор телеканала «Эко ТВ»;
2007-2009 — специалист по журналистике ОшГУ;
2009-2014 — главный редактор газеты «Ош шамы»;
2014 — редактор ЭлТР и КТРК;
2014-2015 — исполнительный директор «Ош Пирим»;
2015 — продюсер социальных, экономических и правовых программ продюсерского центра «Ата-Журт»;
2016 — назначен директором Джалал-Абадской областной телерадиокомпании.
1997-1999 — корреспондент газеты «Заман Кыргызстан»;
1999-2002 — главный редактор газеты «Нур» ОшГУ;
2002-2003 — директор телестудии «Умут» ОшГУ;
2003-2004 — руководитель пресс-службы ОшГУ;
2004-2009 — руководитель южного отделения газеты «Заман Кыргызстан»;
2004-2007 — главный редактор телеканала «Эко ТВ»;
2007-2009 — специалист по журналистике ОшГУ;
2009-2014 — главный редактор газеты «Ош шамы»;
2014 — редактор ЭлТР и КТРК;
2014-2015 — исполнительный директор «Ош Пирим»;
2015 — продюсер социальных, экономических и правовых программ продюсерского центра «Ата-Журт»;
2016 — назначен директором Джалал-Абадской областной телерадиокомпании.