У министра культуры, информации и туризма Кыргызстана появился новый советник

Советником министра культуры, информации и туризма Кыргызстана стал Тургунбай Алдакулов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, новый советник будет заниматься вопросами развития региональной культуры.



Тургунбай Алдакулов родился в 1978 году в Баткенской области. Окончил Ошский государственный университет по специальности «журналистика».

1996-1997 — корреспондент студенческой газеты «Нур» ОшГУ;

1997-1999 — корреспондент газеты «Заман Кыргызстан»;

1999-2002 — главный редактор газеты «Нур» ОшГУ;

2002-2003 — директор телестудии «Умут» ОшГУ;

2003-2004 — руководитель пресс-службы ОшГУ;

2004-2009 — руководитель южного отделения газеты «Заман Кыргызстан»;

2004-2007 — главный редактор телеканала «Эко ТВ»;

2007-2009 — специалист по журналистике ОшГУ;

2009-2014 — главный редактор газеты «Ош шамы»;

2014 — редактор ЭлТР и КТРК;

2014-2015 — исполнительный директор «Ош Пирим»;

2015 — продюсер социальных, экономических и правовых программ продюсерского центра «Ата-Журт»;

2016 — назначен директором Джалал-Абадской областной телерадиокомпании.