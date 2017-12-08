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Общество

Осторожно, ботулизм! Будьте внимательны перед праздниками

За 10 месяцев 2017 года в Бишкеке пострадали 10 человек от ботулизма, а за весь 2016-й - 19. Такие данные ИА «24.kg» предоставили в Центре госсанэпиднадзора.

По их словам, к счастью, обошлось без летальных случаев, что объясняется доступностью медицинской помощи в столице.

Врачи призывают граждан с осторожностью употреблять домашние консервы и при появлении симптомов отравления немедленно обращаться за медицинской помощью.

Инкубационный период ботулизма составляет от нескольких часов до 10 дней. Его признаки: слабость, головокружение, тошнота, боли в области желудка, нарушение походки, координации движений, ухудшение зрения. У человека опускается веко, нарушается механизм глотания, возникает расстройство речи.

Самым опасным начальным симптомом ботулизма является острая дыхательная недостаточность. Она развивается крайне быстро и грозит летальным исходом спустя 3–4 часа.

За 8 месяцев 2017 года по республике зарегистрировано 69 случаев пищевого отравления с 227 пострадавшими (без летального исхода).
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