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Общество

Нападение на дочь депутата. До сих пор никто не задержан

Милиция продолжает поиск подозреваемых в нападении на 17-летнюю дочь депутата фракции «Республика — Ата Журт» Кенжебека Бокоева. На след выйти пока не удается. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

Милиционеры в качестве основной версии рассматривают разбой с целью грабежа. Версию о нападении по политическим мотивам следователи исключают.

Девушку, напомним, ударили ножом и отобрали сумку с вещами. «Мы не можем говорить, имеет ли инцидент политическую подоплеку. Пока милиция ищет тех, кто совершил разбой», — отметили в ГУВД.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отказался комментировать происшествие. Он находится на лечении. Пострадавшая также находится в больнице. Медики оценивают ее состояние как стабильное.
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