Афиша на выходные: 9-10 декабря

Театры

9 декабря. Пьеса в одном действии «Человеческий голос»

Это драма женщины, оставленной своим возлюбленным, рассказанная в форме телефонного диалога с мужчиной. В череде эпизодов — страха и радости, боли, надежды и отчаяния — раскрываются душа героини и вся глубина ее трагедии. Это зыбкое ощущение последней любви, кризис возраста и в итоге «галактика женских чувств, жертвенность женской любви».

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

9 декабря. Балет «Спартак»

Повесть о легендарном античном герое, возглавившем восстание рабов и гладиаторов против императорского Рима в I веке до нашей эры. Имя Спартака стало символом борьбы народов против порабощения и насилия.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

10 декабря. Опера в двух действиях «Паяцы»

В основу сюжета положено действительное происшествие: в Калабрии, близ города Монтальто, актер бродячего театра убил жену на сцене, подозревая ее в неверности.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 17.00.

10 декабря. Сказка для взрослых «Лучший всадник короля»

В некотором королевстве только что победоносно закончена война. Главную атаку в решающем сражении возглавил некий отважный смельчак по имени Сильвестр, в одиночку поскакав на врага и воодушевив солдат. И на торжественной церемонии по случаю великой победы он должен предстать перед королем, государственной элитой, послами и журналистами. Однако оказывается, что на самом деле никакого храбреца-героя нет.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 18.00.

10 декабря. Экспериментальный спектакль «Когда угнетенные говорят»

Что такое угнетение в 1920-1930 годах и что такое угнетение сегодня? Связаны ли они, каким образом, и что делать дальше? В пьесу включены подлинные документы из архива Александра Владычука — революционного активиста 1920-х годов, организатора одной из первых школ искусства в Центральной Азии.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича» (вход по пригласительным), 18.00.

Концерты

9 декабря. Выступление саксофонистки Марии Гнусиной (Тараз)

Мария Гнусина — участница казахстанской группы «Домик желтого дятла». Она мультиинструменталист. В этот раз музыкант порадует зрителей игрой на саксофоне — блюзово-джазовыми произведениями и импровизациями.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

10 декабря. Выступление Президентского камерного оркестра «Манас»

Концерт пройдет в рамках кампании, направленной на повышение информированности населения о рисках торговли людьми.

Площадка возле памятника Уркуе Салиевой, 10.30.

Выставки, ярмарки

1-9 декабря. Выставка «Палитра»

Экспозиция объединила живописные произведения двух художников — Гульнары Аскаровой и Бакыта Карашева, которые образуют творческий дуэт и семейный союз. Более 30 авторских полотен представляют основной круг творческих поисков двух художников, идущих вместе по жизни. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 10.00-19.00.

8-10 декабря. Fashion WEEK Kyrgyzstan 2017

В программе национальный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, показы представленных в Кыргызстане известных модных брендов и презентация новых коллекций лучших дизайнеров Кыргызстана, специальный конкурс Fashion Aids Line.

ГУМ «Чынар», 18.00-20.30.

9 декабря. Международная выставка голубей

В мероприятии примут участие голубеводы Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана, России. Они не только расскажут много интересного о жизни своих питомцев, но и дадут советы начинающим птицеводам.

Дворец спорта имени Кожомкула, 9.00.

10 декабря. Открытие выставки Oh my dea(-e)r

Будут представлены работы из дерева, образцы графического дизайна, открытки хендмейд, которые можно будет приобрести.

Арт-кафе Chicken Star, 18.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

9 декабря. Изготовление самой большой новогодней карамельки

Новогодняя карамелька в форме елки, высота которой составит метр, появится в Бишкеке. На ее изготовление уйдет более трех часов. Каждый сможет сфотографироваться с огромной карамелькой и попробовать ее на вкус.

ТРЦ Bishkek Park, 18.00.

9 декабря. Семинар «Культурное наследие народа в современной семье»

Родители должны понимать: воспитывать ребенка лишь интеллектуально, забывая о нравственной стороне, значит, лишить его жизненных навыков. Существуют определенные принципы, на которых создается счастливое детство и жизнь человека в будущем. Записывайтесь на тренинг по телефонам 0553206053, 0557605066.

Кафе «Москва», 14.00.

9 декабря. Образовательный завтрак «Мама, папа, я — digital семья»

Цифровые активисты, обладатели «профессий будущего» и профессиональный психолог расскажут, как предостеречь ребенка от опасностей Сети и открыть больше возможностей с помощью Интернета, как современные устройства влияют на развитие детей, какие профессии станут востребованы в будущем. Регистрация по ссылке.

Conference Cafe, 11.00-13.00.

9 декабря. Групповые занятия по аджилити и защитной службе

Аджилити — спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником, на скорость и точность. Защитная служба — это спортивное воспитание, которое направлено на беспрекословное подчинение хозяину в опасных ситуациях.

КЦ «Ротвейлер и Ко», 10.00 и 17.00.

9 декабря. СТИХийная встреча

Вы услышите, как поэты на разных языках говорят про нежность и снежность, почитаете стихи сами или просто посидите и послушаете людей, которым стихи нужны, как воздух. Регистрация по ссылке.

ololo art studio-Manas, 17.00.

10 декабря. Интеллектуальная игра Brain Box: bank

Вопросы будут соответствующей направленности: предпринимательство, экономика, реклама, маркетинг.

Для того чтобы принять участие в игре, следует создать команду и зарегистрироваться.

Арт-кафе Studio247, 13.00.

10 декабря. Тренинг по самозащите в технике крав-мага

Здесь вы получите реальные навыки самозащиты. Используются удары в пах, горло, глаза и прочие уязвимые точки нападающего. Еженедельные тренинги для тех, кто не может найти время для занятий в будни. Пол, возраст и уровень вашей подготовки значения не имеют. Регистрация и справки по телефону 0700975417.

10 декабря. Мастер-класс по спидкубингу

Во время мастер-класса вы узнаете о секретах и базовых методах сборки кубика Рубика. Его проведут пять лучших спидкуберов Кыргызстана, включая двухкратного чемпиона Кыргызстана.

ololo art studio, 12.00.

10 декабря. Тренинг «Travelers Day: кругосветное бюджетное путешествие»

Руслан Токочев побывал в 17 странах. Он расскажет, как накопить на кругосветку, как планировать маршрут, как получать визы кыргызстанцу, как искать, находить и выбирать жилье и много другое. Регистрация по телефону 0775997992.

Traveler’s Coffee, 16.00.

10 декабря. Тренинг «Аппетитная психология: про деньги»

Не делайте вид, что можно прекрасно обходиться без денег в этом мире, а подумайте, что нам мешает иметь их в достаточном количестве, какие убеждения нас ограничивают и как иметь установки, которые помогают зарабатывать и распоряжаться тем, что приходит. Регистрация по телефону 0702723874.

Кафе «Пьяный Lось», 11.00.

Для детей

9 декабря. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все жители теремка.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

9 декабря. Бесплатный урок «Модерн для детей»

Танцоры из России приглашают на мастер-класс. Урок подходит для любого уровня подготовки. Регистрация по телефону 0777-341-041.

Петербургская студия балета Anna Pavlova, 12.30 (5-7 лет), 13.10 (8-11 лет).

9 декабря. Мастер-класс по работе с войлоком

Ребята научатся создавать картины, украшения, арт-объекты и многое другое. Такие уроки позволят вашим детям развивать свои творческие способности, видеть в простых вещах красоту и уникальность. Работы, сделанные вашими детьми, — отличный подарок друзьям и близким.

«Асанбай-центр», 11.30.

10 декабря. Мастер-класс «Новогодний венок»

Дети сделают свой новогодний венок, который станет прекрасным украшением праздничного интерьера или стола. Телефон для регистрации: (+996)559553556.

Кофейня Sierra (проспект Манаса), 15.00.

10 декабря. Сказка «Пеппи Длинныйчулок»

Это замечательная история про девочку, которая смогла воплотить мечту всех детей: делать то, что хочется, а не то, что говорят старшие. Рыжие косички, смеющиеся глаза, веснушчатое лицо и доброе справедливое сердце — вот героиня, которую вы увидите на сцене.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

10 декабря. Балет для детей «Три поросенка»

Балет в двух действиях для детей «Три поросенка» композитора Светланы Кибировой по либретто казахского хореографа Минтая Тлеубаева поставлен на кыргызской сцене балетмейстером-постановщиком, народным артистом КР Доктурбеком Бийсеевым.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева, 11.00.

10 декабря. Спектакли «Маша + Миша» и «Тайбас»

«Маша + Миша» — забавные приключения, которые произошли в жизни любознательной и неугомонной девочки Маши, а также доброго медведя Миши, не оставят ребят равнодушными.

«Тайбас» — история о собаке, которую боялся даже волк.