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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 декабря заметно потеплело. Воздух прогреется от −4 градусов до +13. Осадки не ожидаются, но будет пасмурно. День уменьшился до 9 часов 8 минут: восход Солнца в 8.19, заход — в 17.27. Геомагнитных бурь синоптики не прогнозируют.

Перекрытые дороги

В Бишкеке ограничат движение транспорта:

— на улице Фучика (от черты Бишкека до проспекта Жибек Жолу);

— на проспекте Жибек Жолу (от улицы Фучика до бульвара Молодой Гвардии);

— на бульваре Молодой Гвардии (от проспекта Жибек Жолу до Чуй);

— на проспекте Чуй (от улицы Фучика до Абдрахманова);

— на проспектах Манаса, Ч.Айтматова (до резиденции);

— на улице Абдрахманова (от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева);

— на бульваре Эркиндик (от проспекта Чуй до улицы Боконбаева);

— на улицах Масалиева, Токомбаева (от Шабдана Баатыра до Садырбаева);

— на улице Тыналиева (от улицы Масалиева до улицы Ахунбаева).

Памятные даты

День работников радио и телевидения Кыргызской Республики

иллюстративное
Фото иллюстративное

Дата празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1958 году вышла в эфир первая телевизионная программа на кыргызском телевидении.

Основное содержание радиопередач в то время включало ежедневную информацию о происходящих событиях, освещение промышленного и сельскохозяйственного производства, рассказы о победителях социалистического соревнования и ударниках труда.

К работе на радио привлекались известные певцы, музыканты, поэты, сказители и талантливые представители народного творчества. Передачи велись на кыргызском, русском и дунганском языках.

Их суточный объем составлял более девяти часов, при этом свыше пяти часов отводилось республиканским передачам, около четырех — для трансляции из Москвы программ Всесоюзного радио.

В декабре 1958 года была сдана в эксплуатацию Бишкекская телестудия со 194-метровой вышкой и прикрепленными к ней приемо-передающими антеннами.

8 декабря 1958 года вышла первая телевизионная программа на кыргызском ТВ. В общественно-политической и культурной жизни республики произошло историческое событие — началось собственное республиканское телевизионное вещание.

В первое время телестудия выходила в эфир всего четыре раза в неделю, продолжительность суточной программы составляла один час, передачи шли на кыргызском и русском языках.

К 1979 году суточное вещание кыргызского телевидения стало доступным почти всем населенным пунктам страны.

Международный день художника

иллюстративное
Фото иллюстративное

Учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира».

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.

Единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.

Профессии художника тысячи лет — еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

У кого намечаются тои

из Интернета
Фото из Интернета. Замирбек Осмонов

43-летие празднует председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов.

Он родился 8 декабря 1974 года в селе Наукент Ленинского района Ошской области.

До назначения на нынешнюю должность был председателем ГНС, советник налоговой службы I ранга.

из Интернета
Фото из Интернета. Бактыбек Кудайбергенов

55 лет исполняется сегодня Бактыбеку Кудайбергенову — экс-полномочному представителю правительства в Чуйской облатси. Он родился в селе Сын-Таш Ысык-Атинского района Чуйской области.

Бактыбек Кудайбергенов покинул должность полпреда по собственному желанию. Назначен был в 2015 году.

из Интернета
Фото из Интернета. Дарья Таланова

День рождения также празднует гордость Кыргызстана, звезда кыргызстанского плавания, мастер спорта, призер чемпионата Азии Дарья Таланова.

Дарья защищала честь страны на прошедших в Рио-де-Жанейро летних Олимпийских играх. В предварительном заплыве она заняла третье место, однако на самих ОИ не смогла пробиться в полуфинал. Впереди у нашей спортсменки новые горизонты и, уверены, громкие победы. Пожелаем ей удачи!

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в ГУМе «Чынар» начнется Fashion WEEK Kyrgyzstan 2017.

В программе национальный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, показы известных модных брендов, представленных в Кыргызстане, и презентация новых коллекций лучших дизайнеров Кыргызстана, специальный конкурс Fashion Aids Line.

— В 18.00 в ТЦ «Азия Мол» пройдет интеллектуальная игра «Бренды и лого».

Интеллектуальная игра QuiZone будет посвящена брендам и логотипам. В битве за звание самых эрудированных сойдутся сильнейшие команды Бишкека. Телефоны для справок: 0559143455, 0705143455.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут комедию «Дураки».

Удивительный мир нарисовал американский драматург Нил Саймон. В нем вымысел сливается с реальностью, оживают образы из жизни. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе — то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом приняло участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Спорт

— В Бишкеке в клубе «Ахиллес» пройдет чемпионат Бишкека по тайскому боксу.

Медали разыгрывают в трех возрастных группах: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 03.00, сбор и отъезд от здания мэрии Бишкека — встреча в аэропорту «Манас» юношеской сборной Бишкека по хоккею;

— 9.00, Агентство по продвижению инвестиций — пресс-ланч «Пути развития «зеленого» бизнеса в Кыргызстане»;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Жилищный вопрос: 10-летний судебный процесс по мошенничеству и незаконной продаже жилья в поселке Каджи-Сай»;

— 10.00, Национальной библиотека — семинар по рамочной программе Европейского Союза по науке и инновациям «Горизонт 2020»;

— 11.00, отель «Орион» — отчет омбудсмена Кыргызстана за 2017 год;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Объединение пастбищных пользователей сел Чаек и Куйручук жалуется на фирму-поставщика в несоблюдении условий тендера по поставке оборудования, экономическом ущербе на 1,5 миллиона сомов».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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