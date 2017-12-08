Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 8 декабря заметно потеплело. Воздух прогреется от −4 градусов до +13. Осадки не ожидаются, но будет пасмурно. День уменьшился до 9 часов 8 минут: восход Солнца в 8.19, заход — в 17.27. Геомагнитных бурь синоптики не прогнозируют.

Перекрытые дороги

В Бишкеке ограничат движение транспорта:

— на улице Фучика (от черты Бишкека до проспекта Жибек Жолу);

— на проспекте Жибек Жолу (от улицы Фучика до бульвара Молодой Гвардии);

— на бульваре Молодой Гвардии (от проспекта Жибек Жолу до Чуй);

— на проспекте Чуй (от улицы Фучика до Абдрахманова);

— на проспектах Манаса, Ч.Айтматова (до резиденции);

— на улице Абдрахманова (от улицы Фрунзе до улицы Боконбаева);

— на бульваре Эркиндик (от проспекта Чуй до улицы Боконбаева);

— на улицах Масалиева, Токомбаева (от Шабдана Баатыра до Садырбаева);

— на улице Тыналиева (от улицы Масалиева до улицы Ахунбаева).

Памятные даты

День работников радио и телевидения Кыргызской Республики

Фото иллюстративное

Дата празднования выбрана в связи с тем, что в этот день в 1958 году вышла в эфир первая телевизионная программа на кыргызском телевидении.

Основное содержание радиопередач в то время включало ежедневную информацию о происходящих событиях, освещение промышленного и сельскохозяйственного производства, рассказы о победителях социалистического соревнования и ударниках труда.

К работе на радио привлекались известные певцы, музыканты, поэты, сказители и талантливые представители народного творчества. Передачи велись на кыргызском, русском и дунганском языках.

Их суточный объем составлял более девяти часов, при этом свыше пяти часов отводилось республиканским передачам, около четырех — для трансляции из Москвы программ Всесоюзного радио.

В декабре 1958 года была сдана в эксплуатацию Бишкекская телестудия со 194-метровой вышкой и прикрепленными к ней приемо-передающими антеннами.

8 декабря 1958 года вышла первая телевизионная программа на кыргызском ТВ. В общественно-политической и культурной жизни республики произошло историческое событие — началось собственное республиканское телевизионное вещание.

В первое время телестудия выходила в эфир всего четыре раза в неделю, продолжительность суточной программы составляла один час, передачи шли на кыргызском и русском языках.

К 1979 году суточное вещание кыргызского телевидения стало доступным почти всем населенным пунктам страны.

Международный день художника

Фото иллюстративное

Учрежден в 2007 году Международной ассоциацией «Искусство народов мира».

Некоторые творческие объединения предлагают проведение праздника 25 октября, в день рождения Пабло Пикассо.

Единого мнения о дате в профессиональном сообществе пока не сложилось.

Профессии художника тысячи лет — еще древние люди создавали картины наскальной живописи. В Древнем Египте художники пользовались большим уважением. Считалось, что написанные изображения обладают магическим эффектом. В Средние века главными направлениями искусства являлись иконопись, фрески и мозаика. Во время эпохи Возрождения развился портретный жанр, который не теряет актуальности и сегодня.

У кого намечаются тои

Фото из Интернета. Замирбек Осмонов

43-летие празднует председатель Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями Замирбек Осмонов.

Он родился 8 декабря 1974 года в селе Наукент Ленинского района Ошской области.

До назначения на нынешнюю должность был председателем ГНС, советник налоговой службы I ранга.

Фото из Интернета. Бактыбек Кудайбергенов

55 лет исполняется сегодня Бактыбеку Кудайбергенову — экс-полномочному представителю правительства в Чуйской облатси. Он родился в селе Сын-Таш Ысык-Атинского района Чуйской области.

Бактыбек Кудайбергенов покинул должность полпреда по собственному желанию. Назначен был в 2015 году.

Фото из Интернета. Дарья Таланова

День рождения также празднует гордость Кыргызстана, звезда кыргызстанского плавания, мастер спорта, призер чемпионата Азии Дарья Таланова.

Дарья защищала честь страны на прошедших в Рио-де-Жанейро летних Олимпийских играх. В предварительном заплыве она заняла третье место, однако на самих ОИ не смогла пробиться в полуфинал. Впереди у нашей спортсменки новые горизонты и, уверены, громкие победы. Пожелаем ей удачи!

Куда сходить

Культура

— В 18.00 в ГУМе «Чынар» начнется Fashion WEEK Kyrgyzstan 2017.

В программе национальный конкурс дизайнеров одежды и аксессуаров, показы известных модных брендов, представленных в Кыргызстане, и презентация новых коллекций лучших дизайнеров Кыргызстана, специальный конкурс Fashion Aids Line.

— В 18.00 в ТЦ «Азия Мол» пройдет интеллектуальная игра «Бренды и лого».

Интеллектуальная игра QuiZone будет посвящена брендам и логотипам. В битве за звание самых эрудированных сойдутся сильнейшие команды Бишкека. Телефоны для справок: 0559143455, 0705143455.

— В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова дадут комедию «Дураки».

Удивительный мир нарисовал американский драматург Нил Саймон. В нем вымысел сливается с реальностью, оживают образы из жизни. Спектакль «Дураки» — пластическая метафора по одноименной пьесе — то ли неправдоподобная история, то ли философская притча. Легкая, светлая, иногда ироничная и смешная до слез история. Однако она ставит перед нами важнейший вопрос...

— В 18.30 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева покажут балет «Щелкунчик».

В работе над новогодним балетом приняло участие более 60 артистов. Над костюмами и декорациями работали талантливые кыргызские дизайнеры и архитекторы. Кроме того, для создания светового шоу в трехмерном измерении был приглашен известный лондонский графический дизайнер.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише» или слушайте в 10.30 в эфире радио «Хит FM».

Спорт

— В Бишкеке в клубе «Ахиллес» пройдет чемпионат Бишкека по тайскому боксу.

Медали разыгрывают в трех возрастных группах: 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Турнир посвящен сохранению снежного барса.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 03.00, сбор и отъезд от здания мэрии Бишкека — встреча в аэропорту «Манас» юношеской сборной Бишкека по хоккею;

— 9.00, Агентство по продвижению инвестиций — пресс-ланч «Пути развития «зеленого» бизнеса в Кыргызстане»;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Жилищный вопрос: 10-летний судебный процесс по мошенничеству и незаконной продаже жилья в поселке Каджи-Сай»;

— 10.00, Национальной библиотека — семинар по рамочной программе Европейского Союза по науке и инновациям «Горизонт 2020»;

— 11.00, отель «Орион» — отчет омбудсмена Кыргызстана за 2017 год;

— 11.00, АКИpress — пресс-конференция «Объединение пастбищных пользователей сел Чаек и Куйручук жалуется на фирму-поставщика в несоблюдении условий тендера по поставке оборудования, экономическом ущербе на 1,5 миллиона сомов».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.