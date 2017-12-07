Глава ФУГИ рассказал о том, что происходит с национализированными объектами

Глава Фонда по управлению государственным имуществом Дуйшенбек Зилалиев рассказал сегодня в парламенте о том, что происходит с национализированными объектами.

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По его словам, всего таких объектов 47, из них 26 числятся в перечне остающихся в госсобственности, в их числе 11 зданий, 2 участка, 5 единиц транспорта и имущественный комплекс. Еще 16 объектов переданы в управление, а 21 объект из 47 находится в перечне подлежащих приватизации.

Депутат Пархат Тулендыбаев поинтересовался у чиновника, сколько средств уходит на содержание национализированных объектов, в том числе на оплату временных управляющих.

«Средств не расходуется ни копейки. Все объекты содержат сами себя. Временных управляющих не имеется», — проинформировал Дуйшенбек Зилалиев.