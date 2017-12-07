В Вифлееме потушили рождественские огни из-за решения США по Иерусалиму

Палестинцы выключили огни на главной елке у храма Рождества в Вифлееме, где, по библейскому преданию, родился Иисус Христос, сообщил rambler.ru со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, огни погасли и на елке в Рамаллахе, неподалеку от могилы бывшего палестинского лидера Ясира Арафата.

Как пояснил представитель местных властей Фади Гаттас, это было сделано в знак протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

Включат ли огни к 24 декабря — кануну католического Рождества, пока неизвестно.

Ранее американский лидер сообщил, что настало время официально признать Иерусалим столицей Израиля. Трамп также подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Заявление президента США вызвало массовые протесты среди палестинцев.