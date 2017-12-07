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Общество

Самые высокооплачиваемые музыканты мира по версии Forbes

Фото Rolling Stone. Рэпер Шон Комбс

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как Дидди, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году по версии журнала Forbes.

По данным издания, в 2017 году певец заработал $130 миллионов. Год стал самым прибыльным для него за всю карьеру в связи с продажей части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды. От сделки артист получил около $70 миллионов.

Фото 24СМИ. Певица Бейонсе

Вторую строчку рейтинга заняла американская певица Бейонсе. Ее доход в 2017 году составил $105 миллионов. По данным издания, большую часть этой суммы артистке принес седьмой концертный тур в поддержку альбома Lemonade.

Фото GetBg. Канадский рэпер Дрейк на выступлении

Тройку самых высокооплачиваемых музыкантов года замкнул канадский рэпер Дрейк. За 2017 год он заработал около $92 миллионов, в том числе благодаря концертному туру в поддержку студийного альбома Views.

В десятке рейтинга также канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd ($92 миллиона), британская группа Coldplay ($88 миллионов), американская рок-группа Guns N’ Roses ($84 миллиона), канадский певец Джастин Бибер ($83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин ($75 миллионов), британская певица Адель ($69 миллионов) и рок-группа Metallica ($66,5 миллиона).
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