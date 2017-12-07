Межрайонный суд рассмотрит заявление об отмене поправок в Водный кодекс

Межрайонный суд Бишкека принял на рассмотрение заявление Коалиции за демократию и гражданское общество об отмене поправок в Водный кодекс, позволяющих в исключительных случаях вести разработку месторождений в районе ледников. Слушание назначено на 20 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава правозащитной организации Азамат Адилов.
Жогорку Кенеш поддержал поправки в Водный кодекс 16 ноября. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал документ 23 ноября.
В 2016 году доля проекта «Кумтор» в ВВП страны составила 8 процентов, в общем объеме промышленного производства — более 23 процентов. Ежегодные прямые и косвенные поступления в республиканский и местные бюджеты составляют 7-8 миллиардов сомов.