Межрайонный суд рассмотрит заявление об отмене поправок в Водный кодекс

Межрайонный суд Бишкека принял на рассмотрение заявление Коалиции за демократию и гражданское общество об отмене поправок в Водный кодекс, позволяющих в исключительных случаях вести разработку месторождений в районе ледников. Слушание назначено на 20 декабря. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава правозащитной организации Азамат Адилов.

Жогорку Кенеш поддержал поправки в Водный кодекс 16 ноября. Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев подписал документ 23 ноября.

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Как сообщается, целью поправок является правовое урегулирование воздействия предприятий горнодобывающей промышленности на ледники. Кроме того, закон направлен на создание условий для обеспечения бесперебойного производства на крупнейшем объекте стратегического значения — руднике «Кумтор» — и распространяется исключительно на два ледника (Давыдова и Лысый) из имеющихся в стране 6 тысяч 771.

В 2016 году доля проекта «Кумтор» в ВВП страны составила 8 процентов, в общем объеме промышленного производства — более 23 процентов. Ежегодные прямые и косвенные поступления в республиканский и местные бюджеты составляют 7-8 миллиардов сомов.