Мечты сбываются. Жителям села Ленинского провели голубое топливо

Сегодня у жителей села Ленинского Аламудунского района настоящий праздник. Компания «Газпром Кыргызстан» закончила монтаж сетей, в дома подают голубое топливо.
«Мы продолжаем работу по реализации инвестиционной программы. В селе Ленинском работы начались в июне 2017 года. Всего протянуто порядка
Оно и неудивительно. Раньше жители Ленинского покупали баллоны с природным газом. Они крайне неудобны в использовании, да и опасны. Теперь люди ждут, когда же смогут, как и бишкекчане, пользоваться природным газом.
«Ранее газ подключили в селе Мыкан. Охвачено 1,2 тысячи домов. Программа «Газпрома» большая и сложная. Я работала в правительстве, когда ее только начинали обсуждать. Тогда даже и сама не верила, что такое возможно, что в наших селах, новостройках, малых городах появится газ. А теперь вижу, что все мечты и обещания становятся реальностью», — говорит заместитель полномочного представителя правительства в Чуйской области Ализа Солтонбекова.
А к пуску газа тем временем уже все готово. Жители замерли в ожидании, когда же им подадут голубое топливо. Газпромовцы не стали долго томить.
«Службе газовых сетей филиала «Чуй газ» подачу газа в дома села Ленинского произвести!» — радостно командует руководитель филиала «Чуй газ» Самат Базарбаев.
Газ пошел. Первыми топливо подали в три дома. Владелец одного из них, Азимкан Козубаев, говорит, что давно ждал окончания работ. Газовики работали прямо у него за забором, устанавливали новый газорегуляторный пункт. А вот голубого топлива все не было. Теперь его семья с газом. Правда, пока подключили только газовую плиту. Но в планах и отопление. Для этого нужно еще получить разрешение и поставить котел. Но мужчина уверен, что нужные документы соберет быстро и уже этой зимой будет отапливаться газом.
Решение Азимкана Козубаева вполне оправданно. Для отопления жители села сейчас используют либо каменный уголь, либо электричество. За сезон приходится отдавать приличную сумму, чтобы жить в тепле. Многие семьи вынуждены брать кредиты, чтобы заранее закупить твердое топливо. Но природный газ позволяет значительно экономить. Например, при отоплении дома площадью 80 квадратных метров за отопительный период можно сэкономить более 5 тысяч сомов.
Еще один приятный сюрприз от «Газпром Кыргызстан».
В этом году для удобства абонентов компания за свой счет прокладывает уличные газопроводы и устанавливает газовые счетчики. Ранее только для прокладки газопровода по улице каждому жителю нужно было заплатить до 50 тысяч сомов.
«Мы призываем всех жителей села Ленинского обратить внимание на нашу акцию. Поспешите воспользоваться выгодным предложением и сэкономить на подключении до пяти тысяч сомов. Если же у вас нет средств на покупку газового котла, плиты и труб, то можно воспользоваться программой льготного кредитования от KyrSEFF и банка «Бай-Тушум». Специальный кредитный продукт позволяет населению подключиться к природному газу и установить необходимое оборудование в рассрочку. При этом при оформлении кредита можно получить грант — 20 процентов от его суммы. В итоге сумма гранта покрывает суммы начисленных по займу процентов за год», — подчеркнул Арзымат Алдаяров.
Стоит отметить, что в 2016 году «Газпром Кыргызстан» газифицировал десять жилмассивов в Бишкеке и Чуйской области. Протяженность сетей составила 50 километров. К концу 2017 года планируется построить 350 километров газораспределительных сетей в 13 жилмассивах Бишкека, а также в населенных пунктах Чуйской и Ошской областей.