Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 7 декабря ясно и без осадков. Температура поднимется от −7 градусов ночью до +6 днем. Спойлер: завтра будет еще теплее. Слабые геомагнитные бури ожидаются с 3.00 до 12.00. День уменьшился до 9 часов 9 минут: восход Солнца в 8.18, заход в 17.27.

Памятные даты

Начало Беловодского мятежа

В 1918 годунаселение села состояло в основном из зажиточных крестьян — переселенцев из центральных областей России. Мятеж возглавили представители партии левых эсеров, выражавших интересы зажиточного крестьянства. Он был подавлен 26 декабря отрядами большевиков под командованием Якова Логвиненко.

Появился Токтогульский район

7 декабря 1940 года Кетмень-Тюбинский район Киргизской ССР переименовали в Токтогульский в честь сказителя и манасчи Токтогула.

Открыт памятник-бюст Максиму Аммосову

Случилось это в 2012 году в Дубовом парке Бишкека. Максим Аммосов — советский государственный и партийный деятель. В

1937 году его назначили первым секретарем Кыргызского областного комитета, позже избрали первым секретарем ЦК КП(б) Киргизии, но в том же году он был репрессирован и расстрелян. Скульптор Тургунбай Садыков.

Международный день гражданской авиации

Цель дня — информирование общественности о вкладе гражданской авиации в социальное и экономическое развитие государств, а также об уникальной роли ИКАО в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества.

Ассамблея Международной организации гражданской авиации объявила этот день в 1992 году в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации.

Люди, которые меняли мир

7 декабря 1933 года в городе Рыбачьем (ныне Балыкчи) родился кыргызский актер театра и кино, театральный деятель Асанбек (Арсен) Умуралиев. Народный артист Киргизской ССР (1977). Артист Кыргызского академического театра драмы.

Фото Асанбек (Арсен) Умуралиев в фильме «Дорога в Кара-Кийик»

В 1954-м окончил музыкально-хореографическое училище имени Куренкеева, а в 1957 году — ускоренный полный курс актерского факультета ГИТИСа.

После окончания ГИТИСа до 1989 года — артист Киргизского академического театра драмы.

В 1993 году основал в Бишкеке городской драматический театр (Бишкек шаардык драма театры), на сцене которого, среди прочих, выступала Гульнур Сатылганова. Театр теперь носит его имя, жена Арсена Умуралиева Айгуль после смерти мужа (2003 год) стала директором и художественным руководителем театра.

Похоронен Арсен Умуралиев на Ала-Арчинском кладбище в Бишкеке.

У кого намечаются тои

7 декабря 1978 года в городе Оше родился депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Улан Примов.

Фото из Интернета. Улан Примов

Трудовую деятельность, совмещая с учебой, начал в 1998 году рабочим табачно-ферментационного завода. В 2007-м и 2012-м избирался в Ошский городской кенеш. В 2014 году стал его председателем.

С 2015 года — депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК.

Куда сходить

Культура

Сегодня всех любителей кино ждет несколько премьер. Выбрали три самые интересные, на наш взгляд. Но мы не претендуем на истину в последней инстанции, поэтому спрячьте помидоры.

— Однозначно стоит сходить на триллер «Счастливого дня смерти».





Каждый в универе мечтал попасть на ее день рождения, но праздник был безнадежно испорчен незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. Однако судьба преподнесла имениннице леденящий душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, ведь этот день будет повторяться снова и снова.

— Не обойдется без убийств и в криминальном кино «Цепной пес».





Даже у самого верного дела возможны разные варианты завершения. Матерые преступники, пытаясь по наводке обчистить полицейский склад, оказываются в ловушке с разъяренным сторожевым псом по кличке ДеНиро. Счастливый финал кажется все более призрачным.

— А расслабиться и посмеяться можно, сходив на комедию «Очень плохие мамочки-2».





Мы уже взрослые и сами принимаем решения? Как бы не так! Родители до сих пор не упускают возможности одарить нас «ценными» советами. Новый год, как всегда, подкрался незаметно: надо успеть всем купить подарки, нарядить елку, запастись едой, а еще попробовать хоть немного отдохнуть.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 9.00, отель «Орион» — презентация проекта по сохранению земельных ресурсов и биоразнообразия (включая снежного барса) Западного Тянь-Шаня;

— 9.00, отель Golden Tulip Bishkek — презентация проекта Национальной стратегии весогабаритного контроля и автоматической системы взвешивания транспортных средств на ходу;

— 10.00, БЦ Victory — презентация интернет-сервиса «ОсОО.KG»;

— 10.00, АКИpress — пресс-конференция «Инициатива: запрет порнографии на территории Кыргызской Республики»;

— 10.00, отель «Хаят Ридженси Бишкек» — расширенная конференция «Итоги реализации регулятивной реформы в КР»;

— 11.00, АКИpress — круглый стол по итогам кампании 16 дней против гендерного насилия;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Заявление от граждан против многоженства»;

— 12.00, «Кабар» — пресс-конференция «ГАООСиЛХ о работе по предотвращению незаконной вырубки деревьев и заготовке елок к новогоднему празднику».

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