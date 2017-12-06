Самбист в чепчике. Как стоматолог из Оша стал лучшим спортсменом мира

В 2017-м в Кыргызстане появилась спортивная суперзвезда — Раимкул уулу Бекназар. С июня по ноябрь он выиграл чемпионат Азии, Азиатские игры и чемпионат мира.

Ныне претендует на звание лучшего самбиста года на планете.

Параллельно строит карьеру медика — работает в одной из ошских клиник зубным техником. О стремительном пути к спортивной вершине и о любимой профессии чемпион рассказал

Раимкул уулу Бекназар родился в 1993-м в селе Кара-Кульджа Ошской области. В спорт пришел в 16 лет по совету брата. Начинал с дзюдо, а в боевом самбо попробовал себя всего лишь два года назад.

Человек года

— По дзюдо был призером чемпионатов КР среди молодежи и взрослых, Республиканской универсиады и Спартакиады. По самбо брал «бронзу» на чемпионате КР-2015. В 2016-м не выступал из-за перелома ноги.

— Предполагали, что 2017-й сложится так удачно?

— Нет. Первым турниром был мемориал Виталия Гордеева, проходивший в Бишкеке. Я выступал без подготовки и занял первое место.

Почувствовав уверенность в себе, поставил цель стать чемпионом республики. Провел в Оше хорошие сборы. Однако в финале чемпионата в соперники достался земляк, с которым тренируемся в одном зале, и из дружеских побуждений я отдал победу ему. Раимкул уулу Бекназар

А потом началось самое интересное. Впервые в карьере поехал на зарубежный турнир — и сразу на чемпионат Азии! Волновался, но недолго. Из четырех схваток самой трудной была финальная, в которой одолел таджикистанца, чемпиона Азии-2014.

На Азиатских играх у меня было три соперника. Победа в финале далась дорогой ценой: получил травму головного мозга. Восстанавливаюсь до сих пор.

— Выходит, на ЧМ выступали нездоровым?!

— Был хорошо готов психологически и особых проблем не испытал. Легко преодолел три круга. Только схватка за «золото» получилась тяжелой. Мне противостоял двукратный чемпион России, обладатель кубка мира, профессиональный боец ММА Байзет Хатхоху.

— Показалось, судьи ему симпатизировали...

— Возможно. Но меня это не остановило. Выполнил такие приемы, какие нельзя было не засчитать.









Причина и следствие

— Когда финал закончился и судья поднял мою руку, ничего не испытывал. Зато на награждении, едва зазвучал гимн Кыргызстана и под своды зала подняли наш флаг, нахлынули непередаваемые ощущения. Сердце наполнилось радостью и гордостью.

— Государство поздравило?

— Только Федерация самбо КР и частные спонсоры.

— Спортсменам, выигравшим меньше, чем вы, власти порой дарят квартиры...

— Я бы тоже не отказался. Своей квартиры у меня нет — с 2009-го живу на съемной.

— В каком возрасте планируете оставить самбо?

— Хочу заниматься всю жизнь и стать многократным чемпионом мира. Жаль, оно не входит в программу Олимпиады, а то бы и там постарался победить.

— Чем-то кроме самбо увлекаетесь?

— Иногда играю в футбол с коллегами и друзьями.

Простота — залог успеха?

— Меня так родители воспитали. Скромный, рос в селе.

К тому же после всех этих побед ничего в жизни не изменилось. Возвращаясь на родину с золотой медалью, иду на работу, как простые люди. Свою специальность люблю. Она интересная.

— Больше любите ее или самбо?

— Это разные вещи. У каждой свои прелести и трудности.

В работе, как и в спорте, хочу быть лучшим. Поэтому квалификацию буду повышать. Пока у меня за плечами только колледж. В следующем году поступлю в мединститут учиться на врача.











— Наверное, трудно совмещать спорт с работой?

— В поликлинике я с 9 до 16.00. Потом иду в зал. Правда, иногда времени не хватает, и тренировкой приходится жертвовать.

На работе к моему увлечению относятся с пониманием. Перед чемпионатом мира главврач Талантбек Тороканов отпустил меня на целый месяц. Коллектив очень гордится моими достижениями. Бывает, скидывается и помогает финансово (например, при зарубежных поездках). Раимкул уулу Бекназар

— Когда надеваю халат и чепчик, узнать во мне самбиста трудно. «О, так вы стоматолог!» — удивляются те, кому это все же удается. А так, когда иду по улице, земляки узнают и приветствуют.

Фото ИА «24.kg». Чемпион мира, Азии и Азиатских игр Раимкул уулу Бекназар в гостях у ИА «24.kg». Бишкек, декабрь 2017 года

— Не всякий спортсмен за карьеру достигает высот, каких вы достигли за сезон. В чем секрет?

— Аллах помогает.

В плане подготовки ничего особенного. Занимаюсь как все. В моральном отношении поддерживают родители, в материальном — президент Федерации самбо Нурлан Токоноев, вице-президент Азиз Ибраев, руководитель клуба «Мухаммед Умар» Улукбек Омурзаков, наставник по дзюдо и мой первый тренер Бакыт Жусупов и тренер по боевому самбо Мухаммед Курбанов. Приносим стране золотые медали общими усилиями.