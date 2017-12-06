Художник решил помочь юному хоккеисту из Кыргызстана встретиться с Овечкиным

Художник Азамат Джаналиев решил поддержать юного хоккеиста Нуртемира Сулайманова и готов оказать помощь в осуществлении мечты начинающего спортсмена. На своей страничке в Facebook Джаналиев пообещал, что специально для Нуртемира изготовит уникальную картину из гвоздей и ниток с изображением звезды НХЛ Александра Овечкина.

Отметим, сборная Бишкека по хоккею, в которой юный спортсмен является нападающим, выиграла престижный турнир в США, разгромив соперников. После победы мальчик поделился своей мечтой о том, что хочет встретиться с Александром Овечкиным. Об этом он рассказывал и в интервью ИА «24.kg».

Азамат Джаналиев решил поддержать Нуртемира Сулайманова. Художник прославился тем, что при помощи гвоздей и ниток изготовил портреты экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева, президента России Владимира Путина, главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и ряда других известных политиков.

«Каждый из нас когда-то мечтал о великих достижениях. Но мало у кого сбывались мечты. Упорство, вера и любовь к мечте — это огромная сила. Если вы не достигли, это не означает, что и ваши дети не добьются. Нужно им давать направление и дух великих воинов. Каждый из нас, взрослых, способен протянуть руки, чтобы детские мечты сбывались...», — написал в Facebook известный художник.

Специально для юного хоккеиста ходожник создаст свою следующую коллекционную картину под номером UKI 1-8, где будет изображен легендарный игрок Александр Овечкин. «Я верю, что они однажды встретятся! #МЕЧТЫ_СБЫВАЮТСЯ», — написал Джаналиев.

Сейчас он подыскивает площадку для написания картины: предполагает начать работу в публичном месте, чтобы привлечь внимание общественности и таким образом помочь осуществить мечту юного хоккеиста. Работа над созданием портрета начнется в ближайшие дни.