В Лихтенштейне по иску правительства начался суд против Алмазбека Абекова

Экс-помощника руководителя ЗАО «Альфа Телеком» Алмазбека Абекова судят еще и в Лихтенштейне. Адвокаты бывшего топ-менеджера MegaCom из-за этой судебной тяжбы не могут подать документы в Комитет ООН по правам человека. Ждут завершения процесса. Об этом ИА «24.kg» сообщил юрист, представляющий интересы Алмазбека Абекова, Икрамидин Айткулов.

По его словам, речь об аресте $2 миллионов. Юрист рассказал ИА «24.kg», что это за деньги, откуда они у его подзащитного и почему счета арестованы.

В 2012 году, когда Алмазбеку Абекову было предъявлено обвинение, наложен арест на его имущество и банковские счета. Ранее государственная компания КНР AZTE перечислила на один из счетов Абекова $6 миллионов для реализации его научной разработки, на которую он получил международный патент.

«$2 миллиона из них Алмазбек Абеков перечислил в Лихтенштейн для покупки оборудования. Когда против него возбудили уголовное дело, Генеральная прокуратура обратилась в прокуратуру Лихтенштейна с требованием арестовать эти деньги как незаконно полученные. Прокуратура Лихтенштейна направила обращение в суд, и суд наложил арест. Сегодня Кыргызстан хочет эти деньги вернуть и направить их либо в бюджет, либо в MegaCom. К MegaCom они не имеют никакого отношения, так же как и разработка моего подзащитного. Поэтому адвокаты Алмазбека Абекова просят суд Лихтенштейна не удовлетворять иск Кыргызстана», — пояснил Икрамидин Айткулов.

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Алмазбека Абекова приговорили к 25 годам тюрьмы с конфискацией имущества. Он должен выплатить 91 миллион сомов в пользу сотового оператора. Бывший глава ЗАО Азамат Мурзалиев получил 12 лет, а экс-директор ОсОО «Строй Сервис» Нурлан уулу Аман — 8 лет.