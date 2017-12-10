Топ-5 книг от заслуженной артистки, балерины Асель Айдаровой

Сегодня мы представляем пятерку любимых книг солистки балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Асель Айдаровой. Она не просто прочитала эти произведения, но и постоянно на большой сцене участвует во многих спектаклях, созданных на их основе.
1Произведения Чингиза Айтматова
В нашем театре идут спектакли по произведениям великого и одного из самых моих любимых писателей Чингиза Айтматова. Это балет-оратория «Материнское поле», балет «Асель» («Тополек мой в красной косынке» в постановке У.О. Сарбагышева) и балет «Джамиля» (в постановке К.Сыдыкова).
Для меня все произведения Ч.Айтматова - для размышления и осознания. Они правдивы, интересны, их сюжеты взяты из жизни.
Чтобы точно передать все чувства, переживания и характер этих героинь на сцене, я часто перечитываю эти книги и нахожу все новые оттенки для своего исполнения.
Скачать или прочитать онлайн-книги Айтматова можно здесь.
2«Бахчисарайский фонтан» Александра Пушкина
Спектакль по этой поэме идет не только в нашем театре, он поставлен на многих мировых сценах. Это единственный спектакль, в котором мне еще не довелось исполнять роль.
Но я мечтаю о партии Заремы. Ведь она очень яркий персонаж — порывистая, жестокая, влюбленная. Мне очень нравится, как она в своем монологе от просьб переходит к угрозам, от мольбы - к высказываниям, пронизанным гордостью.
«Бахчисарайский фонтан» можно прочитать здесь.
3«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса
Роман вышел более 400 лет тому назад, но до сих пор остается современным. Ведь по нему пишутся пьесы, снимаются фильмы и ставятся балеты.
Прочитать роман можно здесь.
В первый раз, когда я прочитала эту книгу, училась в школе, тогда я даже представить себе не могла, что исполню партию одного из персонажей.
4«Спартак» Рафаэлло Джованьоли
На мой взгляд, в этом произведении есть все: и любовь, и преданность, и предательство, и ненависть, и жажда свободы, и вера в лучшее будущее.
Мне понравилось, как автор описывает древних богов, храмы и города, исторические события.
Спектакль «Спартак», созданный по этому роману, уже много лет в репертуаре нашего театра.
Прочитать роман можно здесь.
5«Кыргызские народные сказки»
Думаю, когда она чуть подрастет, обязательно придет на спектакль «Чолпон», где я исполняю партию злой волшебницы Айдай.
Собрание кыргызских народных сказок на русском языке можно найти здесь.