Топ-5 книг от заслуженной артистки, балерины Асель Айдаровой

Сегодня мы представляем пятерку любимых книг солистки балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Малдыбаева Асель Айдаровой. Она не просто прочитала эти произведения, но и постоянно на большой сцене участвует во многих спектаклях, созданных на их основе.

1 Произведения Чингиза Айтматова

В нашем театре идут спектакли по произведениям великого и одного из самых моих любимых писателей Чингиза Айтматова. Это балет-оратория «Материнское поле», балет «Асель» («Тополек мой в красной косынке» в постановке У.О. Сарбагышева) и балет «Джамиля» (в постановке К.Сыдыкова).

Чтобы точно передать все чувства, переживания и характер этих героинь на сцене, я часто перечитываю эти книги и нахожу все новые оттенки для своего исполнения.

Для меня все произведения Ч.Айтматова - для размышления и осознания. Они правдивы, интересны, их сюжеты взяты из жизни.

Скачать или прочитать онлайн-книги Айтматова можно здесь.

2 «Бахчисарайский фонтан» Александра Пушкина

Спектакль по этой поэме идет не только в нашем театре, он поставлен на многих мировых сценах. Это единственный спектакль, в котором мне еще не довелось исполнять роль.

Но я мечтаю о партии Заремы. Ведь она очень яркий персонаж — порывистая, жестокая, влюбленная. Мне очень нравится, как она в своем монологе от просьб переходит к угрозам, от мольбы - к высказываниям, пронизанным гордостью.

«Бахчисарайский фонтан» можно прочитать здесь.

3 «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» Мигеля Сервантеса

Роман вышел более 400 лет тому назад, но до сих пор остается современным. Ведь по нему пишутся пьесы, снимаются фильмы и ставятся балеты.

В первый раз, когда я прочитала эту книгу, училась в школе, тогда я даже представить себе не могла, что исполню партию одного из персонажей.

Прочитать роман можно здесь

4 «Спартак» Рафаэлло Джованьоли

На мой взгляд, в этом произведении есть все: и любовь, и преданность, и предательство, и ненависть, и жажда свободы, и вера в лучшее будущее.

Мне понравилось, как автор описывает древних богов, храмы и города, исторические события.

Спектакль «Спартак», созданный по этому роману, уже много лет в репертуаре нашего театра.

Прочитать роман можно здесь.

5 «Кыргызские народные сказки»

Моя дочка всегда перед сном просит прочитать ей сказки. Сказку «Чолпон» я ей пересказываю и даже иногда танцую для нее.

Думаю, когда она чуть подрастет, обязательно придет на спектакль «Чолпон», где я исполняю партию злой волшебницы Айдай.

Собрание кыргызских народных сказок на русском языке можно найти здесь.