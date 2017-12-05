Россияне рассказали, кому из президентов СНГ доверяют больше всего

В результате опроса выяснилось, кому из президентов стран СНГ россияне доверяют больше всего. Опрос провел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает агентство «Фергана».

Среди президентов стран СНГ наибольшим доверием у россиян пользуются Александр Лукашенко (62 процента) и Нурсултан Назарбаев (56 процентов). Меньше всего доверяют Шавкату Мирзиееву (три процента), Эмомали Рахмону (три процента) и Петру Порошенко (один процент).

Другим главам государств выказывают доверие от четырех до 12 процентов россиян. В том числе экс-президенту Кыргызстана доверяют пять процентов жителей РФ. Выбор кандидатуры Алмазбека Атамбаева не случаен. Опрос проводился в ноябре 2017 года, до вступления в должность Сооронбая Жээнбекова. Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову доверяют четыре процента россиян.

Россиянам предложили ответить на вопросы о том, как они оценивают успешность стран СНГ, какую из них хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения и кому из лидеров государств они оказывают наибольшее доверие.

Белоруссия и Казахстан среди стран - членов СНГ остаются для россиян самыми стабильными и успешными, вызывающими доверие, надежными партнерами. Их же называют и главными партнерами из стран СНГ России на мировой арене.

По критерию обеспечения прав русскоязычного населения Белоруссия (66 процентов) и Казахстан (38 процентов) вновь лидируют. Другие страны остаются далеко позади: Армения (11 процентов), Азербайджан, Молдавия и Грузия (по шесть процентов), Кыргызстан, Узбекистан и Украина (по пять процентов), Таджикистан (четыре), Туркменистан (два).