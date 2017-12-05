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Общество

В Кызыл-Кие снова начнут производить табачные изделия

В городе Кызыл-Кие снова начнут производить табачные изделия. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства правительства в Баткенской области.

По ее данным, имеющееся предприятие из-за отсутствия сырья и инвесторов простаивало. Но в мае 2017 года заключили договор с литовской компанией по возобновлению работы фабрики. Отмечается, что у местных крестьян уже закуплено 50 тонн сырья.

Предприятие планирует закупать до двух тысяч тонн сырья у местных фермеров и повысить рабочие места до 500. Продукцию будут экспортировать в страны Европы, говорится в сообщении.
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