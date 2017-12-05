В Кыргызстане только половина школ подключена к Интернету

В Кыргызстане сегодня 1 тысяча 242 школы (или 55 процентов от общего количества) подключены к Интернету, чтобы сделать процесс обучения еще более интересным и познавательным. Об этом говорится в отчете «100 дней премьер-министра Сапара Исакова».

В целях оснащения общеобразовательных учреждений республики современной техникой закупили 4 тысячи 236 комплектов телевизионного оборудования для дальнейшего использования в учебных целях.

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Для школ приобретено 1,3 тысячи компьютеров, что позволяет повысить интерактивность образовательного процесса и облегчит восприятие информации учащимися.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения завершен первый этап модернизации дорожной инфраструктуры вблизи школ, расположенных на международных и государственных дорогах. Там за счет средств республиканского бюджета установлены светофоры, дорожные знаки, искусственные неровности, нанесена дорожная разметка.

На сегодня модернизирована дорожная инфраструктура вблизи 42 школ по областям. Проект затронет 85 школ, расположенных на основных трассах страны.

По республике функционирует более 2,2 тысячи школ.