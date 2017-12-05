Только пятая часть имамов в медресе имеют базовое образование

Только 20 процентов богословов и имамов, которые преподают в медресе и в других религиозных учебных заведениях в Кыргызстане, имеют базовое религиозное образование, говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

Из двух тысяч сотрудников того же Духовного управления мусульман 70 процентов не имеют специального религиозного образования.

Всего 2,5 процента получили высшее духовное образование в стране или за рубежом. 20 процентов окончили медресе, а 10 процентов прошли специальные краткосрочные курсы имамов.

«За 25 лет независимости в республике появилась масса религиозных учебных заведений, не имеющих ни лицензии, ни единой учебной программы. Все медресе в КР находятся в частной собственности и финансируются из частных источников. Часть из них в жалком состоянии, будто из средних веков. Там отсутствуют элементарные условия, нет столов, и ученики вынуждены учиться, сидя на коленях, подстелив коврики», — отмечают авторы документа.

Во многих исламских учебных заведениях учебные программы сводятся к заучиванию Корана и обучению традиционным обрядам, необходимым в семейно-бытовой сфере.

«Недостатки в религиозном образовании напрямую оказывают негативное влияние на национальную безопасность, приводят к радикализации общества, распространению идей религиозного экстремизма. Идет не качественное, а количественное развитие религиозного образования. Сегодняшнее исламское образование не то, что не позволяет получить какую-нибудь специальность, но даже не отвечает современным требованиям. Нет особой разницы между программами медресе и институтов, их дипломы не признаются государством и не имеют авторитета», — говорится в докладе.

Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.