15:05
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Общество

Только пятая часть имамов в медресе имеют базовое образование

Только 20 процентов богословов и имамов, которые преподают в медресе и в других религиозных учебных заведениях в Кыргызстане, имеют базовое религиозное образование, говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

Из двух тысяч сотрудников того же Духовного управления мусульман 70 процентов не имеют специального религиозного образования.

Всего 2,5 процента получили высшее духовное образование в стране или за рубежом. 20 процентов окончили медресе, а 10 процентов прошли специальные краткосрочные курсы имамов.

«За 25 лет независимости в республике появилась масса религиозных учебных заведений, не имеющих ни лицензии, ни единой учебной программы. Все медресе в КР находятся в частной собственности и финансируются из частных источников. Часть из них в жалком состоянии, будто из средних веков. Там отсутствуют элементарные условия, нет столов, и ученики вынуждены учиться, сидя на коленях, подстелив коврики», — отмечают авторы документа.

Во многих исламских учебных заведениях учебные программы сводятся к заучиванию Корана и обучению традиционным обрядам, необходимым в семейно-бытовой сфере.

«Недостатки в религиозном образовании напрямую оказывают негативное влияние на национальную безопасность, приводят к радикализации общества, распространению идей религиозного экстремизма. Идет не качественное, а количественное развитие религиозного образования. Сегодняшнее исламское образование не то, что не позволяет получить какую-нибудь специальность, но даже не отвечает современным требованиям. Нет особой разницы между программами медресе и институтов, их дипломы не признаются государством и не имеют авторитета», — говорится в докладе.

Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.
Ссылка:
просмотров: 99
Версия для печати
Материалы по теме
Никто не знает, сколько кыргызстанцев за рубежом изучают религию
За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло в 100 раз
Узбекистан готов обсуждать приграничные вопросы с Кыргызстаном
Языковые курсы облегчат интеграцию иммигрантов в Кыргызстане
Пять случаев жестокого обращения с детьми в Кыргызстане
Офицера, арестованного за гашиш, до сих пор не посетили кыргызские дипломаты
Последствия ситуации на границе: из Казахстана выдворили 242 кыргызстанца
Турецким мужчинам запретили краситься в черный
Ситуация на границе. 500 фур на КПП «Ак-Тилек»
Пеший туризм. На природе при любой погоде
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
За&nbsp;что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и&nbsp;гаишников За что монголка Элбегзаяа Батжаргал любит кыргызских милиционеров и гаишников
Бизнес
Врачи vs&nbsp;министр. Обращение ко&nbsp;всем ветвям власти Врачи vs министр. Обращение ко всем ветвям власти
Безлимитный Интернет от&nbsp;MegaCom: всю ночь напролет Безлимитный Интернет от MegaCom: всю ночь напролет
Мобильный оператор&nbsp;О! увеличил 4G-покрытие на&nbsp;севере страны Мобильный оператор О! увеличил 4G-покрытие на севере страны
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!