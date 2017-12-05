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Общество

Михаил Саакашвили грозился прыгнуть с крыши. Полицейские его задержали

Фото LIGA.net. Михаил Саакашвили на крыше здания, где его и задержали

Правоохранители в Киеве задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили на крыше дома, где он проживает. Об этом РИА «Новости» сообщили его соратники, находящиеся на месте событий.

Как отмечается, в квартире Михаила Саакашвили проводится обыск из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. После этого опальный политик забрался на крышу 8-этажного дома, где он проживает, и грозился спрыгнуть вниз.

«На крыше его взяли», — сообщил один из его соратников, который находится на лестничной площадке у квартиры Михаила Саакашвили, трансляцию с места ведут украинские СМИ и телеканалы.

«Где он сейчас, мы не знаем. В квартире, или его другим путем пытаются вывезти, мы пока не знаем... Клиента задержали, он имеет право на адвоката, это уже не обыск», — заявили другие присутствующие на месте событий соратники Михаила Саакашвили.

Фото LIGA.net. Полицейские у дома Михаила Саакашвили

Лишенный украинского гражданства политик 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал на $130.

Главная прокуратура Грузии заочно предъявила Михаилу Саакашвили обвинения по нескольким уголовным делам. Ранее СМИ со ссылкой на несколько источников в силовых структурах Украины сообщили, что власти решили депортировать политика из страны до конца года. Сам Михаил Саакашвили считает депортацию в Грузию невозможной.
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