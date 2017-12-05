За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло в 100 раз

За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».
Согласно документу, до суверенитета в 1990 году в Кыргызстане было всего лишь 39 мечетей.
В настоящее время в Кыргызстане действуют 112 исламских религиозных учебных заведений.
«Закономерно, что с ростом количества мечетей и медресе возросли и требования к уровню квалификации религиозных работников. В результате интерес граждан к Корану и арабскому языку перерос в потребность получения религиозного образования, и они начали активно выезжать из страны для получения религиозных знаний», — отмечают авторы доклада.
Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.