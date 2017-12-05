За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло в 100 раз

За годы независимости количество мечетей в Кыргызстане выросло более чем в 100 раз. Об этом говорится в докладе «Образование граждан КР в зарубежных исламских учебных заведениях».

Согласно документу, до суверенитета в 1990 году в Кыргызстане было всего лишь 39 мечетей.

В настоящее время в Кыргызстане действуют 112 исламских религиозных учебных заведений.

«С приобретением независимости в республике пробудился интерес к религии, и быстро начал заполняться религиозный и духовный вакуум, возникший за долгие годы ограничений во времена Союза. В качестве одного из показателей этого процесса является то, с какой исключительной быстротой началось строительство мечетей и повсеместное открытие медресе», — говорится в документе.По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК), по республике в настоящее время функционируют 78 медресе. Тогда как в 2013-м их было 67. В начале 2017-го в них получали знания 6 тысяч детей.

«Закономерно, что с ростом количества мечетей и медресе возросли и требования к уровню квалификации религиозных работников. В результате интерес граждан к Корану и арабскому языку перерос в потребность получения религиозного образования, и они начали активно выезжать из страны для получения религиозных знаний», — отмечают авторы доклада.

Документ подготовлен Булан институтом инноваций по укреплению мира совместно с Государственной комиссией по делам религий при президенте КР.