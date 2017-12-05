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Общество

Кыргызстан занимает 82-е место в рейтинге процветающих стран

Кыргызстан занимает 82-е место в рейтинге процветающих стран. Legatum Institute опубликовал ежегодный отчет.

Эксперты проанализировали ситуацию в 149 государствах по нескольким критериям: экономика, возможности предпринимательства, образование, безопасность, здравоохранение, личная свобода, социальное благосостояние и управление, окружающая среда.

Лучшие показатели у Кыргызстана по таким критериям, как здоровье (58-е место), образование (62-е место), экономика (78-е), окружающая среда (72-е).

Лидером в Центральной Азии является Казахстан, который занял 72-е место. Беларусь занимает 95-е место, Армения 96-е, Россия — 101-е, Таджикистан — 102-е. Узбекистан и Туркменистан в рейтинг не включены.

Лидируют Норвегия, Новая Зеландия и Финляндия. Последнюю строчку занимает Йемен.
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