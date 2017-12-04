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Общество

Передумали. Мэрия Бишкека отменит повторный тендер на ремонт подземки возле ЦУМа

Мэрия Бишкека отменит повторный тендер на ремонт подземки возле ЦУМа «Айчурек». Об этом ИА «24.kg» сообщили в столичном муниципалитете.

Отмечается, что необходимость в проведении дополнительных работ отпала. Тендер, объявленный сегодня в 15.20, будет отменен.

Напомним, ранее Управление капитального строительства планировало потратить на ремонт подземного перехода еще 6,8 миллиона сомов.

Переход открыли после ремонта 13 октября, из городского бюджета на него потрачено 32 миллиона сомов. Сразу же после этого горожане нашли недочеты, которые в последствие устранили.
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