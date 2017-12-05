Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 5 декабря снова морозно: практически весь день температура не поднимется выше -8...-6 градусов. Небольшое потепление ожидается с 12.00 до 15.00: воздух прогреется до -3 градусов. В столице малооблачно, осадки вероятны до обеда. День уменьшился до 9 часов 11 минут: восход Солнца в 8.16, заход в 17.27. Синоптики прогнозируют умеренные геомагнитные бури с 3.00 до 9.00, малые — с 12.00 до 18.00.

Памятные даты

Киргизская АССР преобразована в Киргизскую ССР

По национально-территориальному размежеванию советских республик Средней Азии 14 октября 1924 года образована Кара-Киргизская АО (25 мая 1925 года переименована в Киргизскую АО) — автономная область в составе РСФСР, 1 февраля 1926 года преобразована в Киргизскую АССР, а 5 декабря 1936-го — в Киргизскую ССР.

Из союзных республик Киргизская ССР была седьмой по площади. Ее территория — 198,5 тысячи квадратных километров.

Столица — город Фрунзе (ныне Бишкек).

Международный день добровольцев

Во Всемирной декларации добровольцев сказано, что они имеют право посвящать свои талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожидая за это вознаграждения.

Люди, которые меняли мир

5 декабря 1932 года в селе Тепке (ныне Тюпский район) родился актер Советбек Жумадылов.

Фото из Интернета. Советбек Жумадылов

С 1953 года был в труппе Киргизского драматического театра (ныне Кыргызский национальный академический драмтеатр имени Т.Абдумомунова), где трудился до конца своей жизни, в том числе в качестве художественного руководителя.

Советбек Жумадылов сыграл десятки драматических, трагических и комедийных ролей. Создатель образов В.Ленина, Отелло, Эзопа, Омара Хайяма, Токтогула.

Советбеку Жумадылову присвоены почетные звания народного артиста Киргизской ССР, заслуженного артиста Киргизской ССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Данк», «За трудовое отличие», а также международной премией «Алтын копир», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Киргизской ССР.

Ушел из жизни 24 марта 2001 года.

У кого намечаются тои

57-летие празднует экс-министр финансов, бывший депутат Жогорку Кенеша Марат Султанов. Он родился во Фрунзе 5 декабря 1960 года.

Фото Sputnik. Марат Султанов

В 1994–1998 годах — председатель правления Национального банка Кыргызстана;

1998–1999 — министр финансов Кыргызстана. Ушел с поста добровольно;

2000–2005 — депутат Жогорку Кенеша;

2006–2007 — спикер парламента;

2007–2007 — председатель Социального фонда КР;

2009–2010 — министр финансов КР.

Фото из Интернета. Каныбек Джумашалиев

52 года исполняется руководителю Главного управления патрульной милиции Кыргызстана полковнику Каныбеку Джумашалиеву.

Он окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт, затем КГНУ по специальности «Юриспруденция».

В 1991 году начал службу в органах внутренних дел в должности оперуполномоченного.

Работал на различных руководящих должностях, в том числе начальником ОВД Чуйского района, ОВД Сокулукского района, заместителем начальника ГУБДД МВД КР, начальником УВДТ МВД КР.

Куда сходить

Культура

— С 12.00 в кафе «Счастье» пройдут консультации по грудному вскармливанию.

Будущие и кормящие мамы, если хотите получить индивидуальную консультацию по вопросам грудного вскармливания, выберите время и запишитесь по номеру 0551 703555.

— В 13.00 в «Асанбай-центре» стартует международный день волонтера.

Вас ждут информативная ярмарка, мини-концерт, мастер-классы. На мероприятии назовут имя того, кто стал волонтером года.

— В 18.00 в компании Feel Good управленческие поединки.

Многие не знают, как выйти из той или иной ситуации. А эти поединки помогут вам верно поступить и правильно вести переговоры.

В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут литературный моноспектакль «Есть музыка над нами».

Моноспектакль актрисы Ирины Сурковой — это попытка обращения к стиху как к музыке. Это субъективный взгляд исполнителя, способ отражения творчества поэта, его интуитивности и семантических наложений. Творчество Осипа Мандельштама более всего приближается к законам симфонического жанра.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Таиланде продолжаются международные соревнования серии Futures среди мужчин по теннису.

За победу борются около 60 мастеров ракетки из 24 стран. В их числе кыргызстанец Данияр Дулдаев.

— В Индии проходят международные соревнования среди женщин по теннису.

Звание сильнейшей оспаривают более 40 теннисисток из 19 стран. От Кыргызстана выступает Ксения Палкина.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 8.45, отъезд от мэрии — на водозаборе «Орто-Алыш» в рамках проекта «Реабилитация систем водоснабжения и канализации г.Бишкека» начнется бурение 35 скважин;

— 12.00, памятник Уркуе Салиевой — акция «Дорога нарушенных прав девочек»;

— 13.00, отель Golden Tulip — круглый стол «Развитие добровольной сертификации как инструмент сохранения окружающей среды».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.