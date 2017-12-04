МИД посчитал, сколько кыргызстанцев живет за рубежом

В России на сегодня находятся 617-630 тысяч кыргызстанцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев.

По его словам, всего за пределами Кыргызстана находятся порядка 700 тысяч граждан страны. Большая их часть выехала в Россию. В Казахстане живут 35 тысяч кыргызстанцев, Турции — 30 тысяч человек, Италии — 5,5 тысячи человек, Южной Корее — 5 тысяч человек. Еще пять тысяч кыргызстанцев выехали в Германию, 3-5 тысяч человек — в Объединенных Арабских Эмиратах, две тысячи — в Великобритании.

«По США мы сейчас ведем работу по уточнению количества наших граждан в этой стране. По последним данным, там сейчас находятся около 5 тысяч кыргызстанцев. При этом за пределами страны осуждены 1 тысяча 778 наших граждан. Большинство из них отбывают наказание в России. Сейчас мы ведем переговоры с Китаем о переводе осужденных там кыргызстанцев для отбывания наказания в КР. Сейчас там осуждены 18 человек. Их обвиняют в незаконном хранении и распространении наркотиков. В Китае в этом отношении самое жесткое законодательство в мире», — рассказал Алмаз Имангазиев.