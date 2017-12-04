14:35
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

МИД посчитал, сколько кыргызстанцев живет за рубежом

В России на сегодня находятся 617-630 тысяч кыргызстанцев. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Кыргызстана Алмаз Имангазиев.

По его словам, всего за пределами Кыргызстана находятся порядка 700 тысяч граждан страны. Большая их часть выехала в Россию. В Казахстане живут 35 тысяч кыргызстанцев, Турции — 30 тысяч человек, Италии — 5,5 тысячи человек, Южной Корее — 5 тысяч человек. Еще пять тысяч кыргызстанцев выехали в Германию, 3-5 тысяч человек — в Объединенных Арабских Эмиратах, две тысячи — в Великобритании.

«По США мы сейчас ведем работу по уточнению количества наших граждан в этой стране. По последним данным, там сейчас находятся около 5 тысяч кыргызстанцев. При этом за пределами страны осуждены 1 тысяча 778 наших граждан. Большинство из них отбывают наказание в России. Сейчас мы ведем переговоры с Китаем о переводе осужденных там кыргызстанцев для отбывания наказания в КР. Сейчас там осуждены 18 человек. Их обвиняют в незаконном хранении и распространении наркотиков. В Китае в этом отношении самое жесткое законодательство в мире», — рассказал Алмаз Имангазиев.
Ссылка:
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Офицера, арестованного за гашиш, до сих пор не посетили кыргызские дипломаты
Последствия ситуации на границе: из Казахстана выдворили 242 кыргызстанца
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Музыканты из Кыргызстана, Беларуси и Казахстана выступят в Бишкеке
Летом 2018 года в ЕАЭС начнут выдавать электронные документы на авто
В Европарламенте заявили, что Россия вытесняет США из Центральной Азии
Свыше миллиона кыргызстанцев нашли новую Родину за годы независимости
В России установили квоту на иностранцев
В Кыргызстане появился справочник мигранта для выезжающих на заработки в Россию
Кыргызстан рассказал странам ООН о блокаде со стороны Казахстана
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр