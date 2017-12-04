«Вы заражены ВИЧ». Минздрав комментирует сообщение об уколах в кинотеатрах

В социальных сетях появилось сообщение о случаях «ВИЧ-терроризма»: якобы в кинотеатрах и общественных местах людей колют загрязненными шприцами и иголками, сопровождая записками с текстом «Вы заражены СПИДом».
Республиканский центр «СПИД» при Министерстве здравоохранения КР сообщает: случаев обращения по поводу уколов загрязненными материалами в последние 3-5 лет не было.
«Ранее были случаи обращения, когда для исследований предоставляли якобы зараженные иглы и шприцы. Проведенные исследования не подтвердили наличия ВИЧ! Вирус иммунодефицита неустойчив во внешней среде», — отмечают медики.
Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти загрязненным медицинским инструментарием (шприцы и иглы) при нарушении целостности кожных покровов и наличия достаточного количества инфицированного материала.
Инфицирование ВИЧ можно предупредить, если не позднее 72 часов после опасного контакта обратиться в центр борьбы со СПИДом или станцию скорой помощи для получения постконтактной профилактики.