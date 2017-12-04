14:36
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

«Вы заражены ВИЧ». Минздрав комментирует сообщение об уколах в кинотеатрах

В социальных сетях появилось сообщение о случаях «ВИЧ-терроризма»: якобы в кинотеатрах и общественных местах людей колют загрязненными шприцами и иголками, сопровождая записками с текстом «Вы заражены СПИДом».

Республиканский центр «СПИД» при Министерстве здравоохранения КР сообщает: случаев обращения по поводу уколов загрязненными материалами в последние 3-5 лет не было.

«Ранее были случаи обращения, когда для исследований предоставляли якобы зараженные иглы и шприцы. Проведенные исследования не подтвердили наличия ВИЧ! Вирус иммунодефицита неустойчив во внешней среде», — отмечают медики.

Заражение ВИЧ-инфекцией может произойти загрязненным медицинским инструментарием (шприцы и иглы) при нарушении целостности кожных покровов и наличия достаточного количества инфицированного материала.

Инфицирование ВИЧ можно предупредить, если не позднее 72 часов после опасного контакта обратиться в центр борьбы со СПИДом или станцию скорой помощи для получения постконтактной профилактики.

Профилактика проводится антиретровирусными препаратами в течение 28 дней, лекарства выдаются бесплатно и имеются только в центрах «СПИД».
Ссылка:
просмотров: 1383
Версия для печати
Материалы по теме
В Ошской области случаев передачи ВИЧ от матери к ребенку стало меньше
На благотворительном забеге в Бишкеке соберут деньги на подарки для детей с ВИЧ
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Зачем в Оше проводят расследование по заражению детей ВИЧ спустя 10 лет?
У меня ВИЧ. Реальная история врача
Через 10 лет на юге Кыргызстана проводят расследование по заражению детей ВИЧ
В Кыргызстане работают 46 лабораторий диагностики ВИЧ
Минздрав не будет управлять грантами Глобального фонда по борьбе с ВИЧ/СПИДом
Улан Кадырбеков: Мы можем во всем мире покончить с ВИЧ
Кыргызстанцев с ВИЧ будут лечить препаратами, которых нет в регионе
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр