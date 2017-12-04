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Общество

За смертельное ДТП с водителем-перевозчиком будут расторгать контракты

За дорожно-транспортные происшествия со смертельным исходом Минтранс намерен расторгать контракты с водителями в одностороннем порядке. Поправки в правила организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом вынесли на общественное обсуждение.

В настоящее время, если перевозчик не выполняет условия и требования контракта, уполномоченный госорган вправе применять к нему меры административной ответственности, вплоть до расторжения контракта в одностороннем порядке, без возмещения понесенных и возможных убытков.

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«Однако при совершении ДТП, виновником которого является водитель, перевозчик (юридическое лицо) может и избежать ответственности, так как в законодательстве не указан четкий критерий расторжения контракта», — отмечают в Минтрансе.

В этой связи предлагается расторгать контракт в одностороннем порядке, если водитель, обслуживающий автобусный маршрут, совершил ДТП, повлекшее одну и более смертей, либо травмы трех и более участников ДТП.
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