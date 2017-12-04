Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 декабря температура опустится до −7...-3 градусов, весь день малооблачно и небольшой снег. Основные осадки ожидаются с 00.00 до 6.00 и с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 13 минут: восход Солнца в 8.15, заход — в 17.28.

Памятные даты

День эпоса «Манас» в Кыргызской Республике

Цель праздника — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.

Эпос имеет тысячелетнюю историю. Он состоит из трех частей: «Манас», «Семетей» и «Сейтек». Это примерно полмиллиона стихотворных строк.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

По объему «Манас» превосходит все известные миру эпосы. Существует уже около 80 вариантов его записи, которые хранятся в фондах Национальной академии наук Кыргызстана.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса. «Манас» пронизан темой защиты добра от зла, человечности и гуманизма, терпимости и дружбы, самосовершенствования и любви к ближнему.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании 1000-летия эпоса «Манас», которое состоялось в 1995 году. Основные торжества прошли в Таласе, к юбилею учреждены золотой орден «Манас-1000» и золотая медаль, построено два историко-этнографических комплекса.

Во время первого празднования Дня эпоса «Манас» в 2015 году состоялось непрерывное чтение эпоса в течение семи дней.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Он посвящен всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждет Новый год.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

По сравнению с прошлым веком, когда дети просили куклу, велосипед, джинсы или зверушку, сегодня их запросы заметно выросли. Многие мечтают получить компьютер, айфон, мопед, роликовые коньки, самолет... Некоторые в письме даже указывают адрес магазина.

Бывают и необычные просьбы — так, просят высокооплачиваемую работу для родителей, хорошего жениха сестре, найти папу или маму...

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» продолжается благотворительная выставка «В мире красок».

В программе показ фильма об организации «Рука в руке» и мультфильмов, выставка картин детей с аутизмом, театральная постановка «Обратная сторона», мастер—класс по скрапбукингу и рисованию. Вы сможете купить любую картину.

— В 11.00 в НЦДЮ «Сейтек» пройдет практика йогатерапии.

Йогатерапия — вид альтернативной медицины, лечение заболеваний с помощью практики йоги. В качестве инструментов могут выступать как асаны и пранаямы, так и различные варианты медитативных техник — концентрация на телесных, аудиальных и визуальных объектах. Справки по телефонам 0776601513, 0556601513.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «6 лет на размышление: почему Кыргызстан до сих пор не ратифицировал Конвенцию о правах лиц с инвалидностью»;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Справедлив ли Чуйский областной суд, нарушая сроки рассмотрения уголовного дела Сапарбекова Алмаза».

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