10:37
-3
USD 69.74
EUR 83.20
RUB 1.19
Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 4 декабря температура опустится до −7...-3 градусов, весь день малооблачно и небольшой снег. Основные осадки ожидаются с 00.00 до 6.00 и с 12.00 до 15.00. День уменьшился до 9 часов 13 минут: восход Солнца в 8.15, заход — в 17.28.

Памятные даты

День эпоса «Манас» в Кыргызской Республике

Цель праздника — сохранение и популяризация кыргызского эпоса «Манас», развитие манасоведения и оказание государственной поддержки манасчи.

«Манас» — это не просто крупнейший кыргызский эпос, это жемчужина эпического наследия всего народа, памятник языка и духовности.

Эпос имеет тысячелетнюю историю. Он состоит из трех частей: «Манас», «Семетей» и «Сейтек». Это примерно полмиллиона стихотворных строк.

Героическая эпопея повествует о жизни и борьбе кочевого кыргызского народа за независимость, установление своей государственности, особенностях культуры, быта, образования.

По объему «Манас» превосходит все известные миру эпосы. Существует уже около 80 вариантов его записи, которые хранятся в фондах Национальной академии наук Кыргызстана.

Со слов двух наиболее известных манасчи XX века Саякбая Каралаева и Сагымбая Орозбакова записана основная трилогия эпоса. «Манас» пронизан темой защиты добра от зла, человечности и гуманизма, терпимости и дружбы, самосовершенствования и любви к ближнему.

«Манас» включен в список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а также включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый объемный эпос в мире.

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о всемирном праздновании 1000-летия эпоса «Манас», которое состоялось в 1995 году. Основные торжества прошли в Таласе, к юбилею учреждены золотой орден «Манас-1000» и золотая медаль, построено два историко-этнографических комплекса.

Во время первого празднования Дня эпоса «Манас» в 2015 году состоялось непрерывное чтение эпоса в течение семи дней.

День заказов подарков и написания писем Деду Морозу

Он посвящен всем, кто верит в зимнего волшебника и с нетерпением ждет Новый год.

Обычно именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу, или открываются специальные почтовые учреждения, где все дети и их родители могут отправить письма с пожеланием долгожданного подарка.

Каждый год, согласно статистике, только российский Дед Мороз получает более 400 тысяч писем и около полумиллиона посланий на электронную почту. Сказочная почта отвечает на все письма.

По сравнению с прошлым веком, когда дети просили куклу, велосипед, джинсы или зверушку, сегодня их запросы заметно выросли. Многие мечтают получить компьютер, айфон, мопед, роликовые коньки, самолет... Некоторые в письме даже указывают адрес магазина.

Бывают и необычные просьбы — так, просят высокооплачиваемую работу для родителей, хорошего жениха сестре, найти папу или маму...

Куда сходить

Культура

— В «Асанбай-центре» продолжается благотворительная выставка «В мире красок».

В программе показ фильма об организации «Рука в руке» и мультфильмов, выставка картин детей с аутизмом, театральная постановка «Обратная сторона», мастер—класс по скрапбукингу и рисованию. Вы сможете купить любую картину.

— В 11.00 в НЦДЮ «Сейтек» пройдет практика йогатерапии.

Йогатерапия — вид альтернативной медицины, лечение заболеваний с помощью практики йоги. В качестве инструментов могут выступать как асаны и пранаямы, так и различные варианты медитативных техник — концентрация на телесных, аудиальных и визуальных объектах. Справки по телефонам 0776601513, 0556601513.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Это будет интересно журналистам и экспертам

— 11.00, ИА «24.kg» — пресс-конференция «6 лет на размышление: почему Кыргызстан до сих пор не ратифицировал Конвенцию о правах лиц с инвалидностью»;

— 12.00, АКИpress — пресс-конференция «Справедлив ли Чуйский областной суд, нарушая сроки рассмотрения уголовного дела Сапарбекова Алмаза».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка:
просмотров: 670
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Сегодня в Бишкеке. Информационная карта
Популярные новости
В&nbsp;КВН рассказали о&nbsp;причинах увольнения Маслякова В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр