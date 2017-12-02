Ситуация на границе. 500 фур на КПП «Ак-Тилек»

На КПП «Ак-Тилек» количество фур достигло 500. До ста машин скопилось на КПП «Чон-Капка».

На КПП «Ак-Жол» очереди нет. Машины и люди проходят довольно быстро.

Обстановка на кыргызско-казахской границе осложнилась 10 октября. Казахстан усилил фитосанитарный контроль. Алмазбек Атамбаев перед уходом с поста президента охарактеризовал шаг соседнего государства как блокаду и выделил еще один миллион сомов на питание водителей, простаивающих в километровых очередях.

Делегация Кыргызстана во главе с вице-премьер-министром Толкунбеком Абдыгуловым накануне вылетела в Астану для продолжения переговоров по урегулированию ситуации на границе. Сторонам необходимо реализовать договоренности, которых достигли президенты двух стран накануне на встрече в Минске.