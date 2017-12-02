На Бога надейся, а сам не плошай. Кадыр Маликов презентовал две книги об исламе

Член Совета улемов Кадыр ажи Маликов презентовал две книги «Мусульманская молодежь: ценности и приоритеты» и «Ислам и государство».

Автор через призму ислама рассматривает проблемы современного кыргызстанского общества — такие как коррупция, нарушение ПДД, понятие светскости, традиций. В беседе с ИА «24.kg» Кадыр Маликов рассказал, что водитель, который считает себя правоверным мусульманином, не может и не должен нарушать ПДД.«Это понятие ответственности, один из элементов веры», — сказал он.

Если ты систематически нарушаешь правила, не заботишься о своей безопасности, то рано или поздно попадешь в аварию. Конечно, можно сказать, что так пожелал Аллах, но дело не только в божьей воле, но и в самом водителе, который повел себя безответственно и был наказан за это. Кадыр Маликов

Эксперт также отметил, что отдельные главы в книге посвящены борьбе с коррупцией и дано объяснение — истинно верующий человек не может и не должен воровать, это не только нарушение светских законов, но и канонов ислама. Презентация трудов религиоведа состоится сегодня.