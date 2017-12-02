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Общество

В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова

Фото Алексей Дружинин / РИА Новости. Президент КВН Александр Масляков

Президент Международного союза КВН Александр Масляков ушел с должности директора Московского молодежного центра «Планета КВН» по собственному желанию, сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, правительство Москвы сместило Маслякова с должности директора предприятия в июле 2017 года после ряда обращений, поступивших в прокуратуру. В свою очередь в союзе КВН пояснили, что процедура увольнения была инициирована им самим в начале 2017 года. Это было сделано в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

«Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — сообщили представители союза КВН. Они также уточнили, что Масляков был не в курсе проверок прокуратуры.

Ранее на сайте организации Transparency International была опубликована информация о том, что Масляков покинул пост из-за проверок прокуратуры. Журналисты усмотрели конфликт интересов в передаче в собственность Телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания» кинотеатра «Гавана».

 
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