В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова

Президент Международного союза КВН Александр Масляков ушел с должности директора Московского молодежного центра «Планета КВН» по собственному желанию, сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

По данным СМИ, правительство Москвы сместило Маслякова с должности директора предприятия в июле 2017 года после ряда обращений, поступивших в прокуратуру. В свою очередь в союзе КВН пояснили, что процедура увольнения была инициирована им самим в начале 2017 года. Это было сделано в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

«Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — сообщили представители союза КВН. Они также уточнили, что Масляков был не в курсе проверок прокуратуры.