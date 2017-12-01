Погода в Кыргызстане на декабрь: сильных морозов не ожидается

В декабре температура воздуха и месячное количество осадков в Кыргызстане ожидаются около нормы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС КР.

В Чуйской и Таласской областях ночью от −5 до −13 градусов, днем от +10 градусов до −2. В отдельные дни возможно повышение до +15 градусов.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ожидаются скачки температуры ночью от +5 до −6 градусов и от +13 до +2 днем.

В Иссык-Кульской области похолодает ночью до −7, днем до 0.

В Нарынской области в течение месяца будет ночью от −3 до −14 градусов, днем похолодает до −12. Во второй и третьей декадах возможно понижение температуры воздуха ночью до −25, днем −16 градусов.