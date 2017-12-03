Неделя-24. Что вы могли пропустить

Новый президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков совершил первый зарубежный визит. Планировалось, что это будет Минск, где прошел саммит ОДКБ. Но в последний момент все переиграли, и глава государства полетел в Москву. Там он провел рабочие встречи с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым. Минск был только на следующий день.

Хотя именно в Минске для Кыргызстана произошло важное событие — Сооронбай Жээнбеков встретился с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Президенты заявили, что в ближайшее время решат вопрос с пропуском транспорта на кыргызско-казахской границе.

Перед визитами в Минск и Москву Сооронбай Жээнбеков успел подписать первый указ уже в статусе президента, присвоив Алмазбеку Атамбаеву звание Героя Кыргызстана.

О чем еще важном и интересном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Первый визит президента и его итоги

Фото kremlin.ru. Президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и России Владимир Путин. Москва, 29 ноября 2017 года

Первый визит главы государства о многом говорит в большой политике. После официального вступления Сооронбая Жээнбекова в должность аппарат президента начал подготовку к поездке в Минск, где должен был состояться юбилейный саммит ОДКБ. Но точку первого визита поменяли буквально на переправе. Подробнее — «Сооронбай Жээнбеков. Почему Москва оказалась раньше Минска».

Естественно, что первый зарубежный визит нового президента Кыргызстана не мог остаться незамеченным. В том числе и российскими экспертами. В частности, доцент кафедры экономической теории Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Екатерина Новикова считает, что у двух стран появились новые возможности в укреплении торгово-экономических отношений. Подробнее в материале «Эксперт о том, что делает Россию и Кыргызстан стратегическими партнерами».

Ее коллега доцент кафедры политологии и социологии Олег Глазунов также считает, что нынешнее сотрудничество Кыргызстана и России можно назвать стратегическим партнерством. Но он отметил и еще одну важную особенность этих отношений: «Российской политической элите не стоит забывать: если Россия не сможет в полной мере оказывать экономическую помощь Кыргызстану, республика потянется к другим, более богатым странам». Подробнее — «О предсказуемости Кыргызстана. Эксперт об итогах визита Жээнбекова в Москву».

Очереди из фур и на что нам открыл глаза Казахстан

Фото ИА «24.kg». Водитель фуры Владимир Рябинченко в очереди на кыргызско-казахской границе

Президенты Кыргызстана и Казахстана успели обсудить проблему на границе и заявили, что она вполне решаема. Вот только сроки не обозначили, когда же граница станет вновь прозрачной. Пока же на КПП «Ак-Тилек» очередь из фур растянулась на 12 километров . И машины продолжают прибывать. Об этом в репортаже ИА «24.kg».

Пока же кризис с Казахстаном не разрешился, эксперт Азамат Акенеев размышляет о том, что в итоге республика потеряла и приобрела от конфликта с соседями. «Сейчас важно понять, куда мы будем двигаться дальше в наших отношениях с Казахстаном и другими партнерами по ЕАЭС и какие уроки мы можем извлечь из этого кризиса», — считает он. Подробнее в его авторском материале «Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана».

Кыргызско-казахский сомнительный оборот машин

Фото ИА «24.kg». Спорный BMW-X5, за который кыргызстанец так и не получил деньги от гражданки Казахстана

В ИА «24.kg» обратился кыргызстанец, который из-за махинаций аферистов остался без дорогого внедорожника. Он согласился рассказать историю на условиях анонимности. Но такие случаи далеко не единичны, при этом в них оказываются граждане и Кыргызстана, и Казахстана. Подробнее в статье «Аферы с авто. Как машины из Кыргызстана попадают в Казахстан и наоборот».

Изменения на вершине власти

В Кыргызстане 1 декабря вступают в силу пять измененных статей Конституции. Они касаются Жогорку Кенеша и правительства. Поправки в 26 статей Основного закона начали действовать с 15 января. Для пяти статей дали отсрочку почти на год, чтобы принять дополнительные законопроекты. Подробнее в материале «Что изменится для депутатов и членов правительства Кыргызстана 1 декабря».

Ночь в воздушной гавани Бишкека

Фото ИА «24.kg». Для упорядоченного прохода пассажиров к стойкам регистрации на рейсы появилась специальная лента

Чтобы понять, как именно работает аэропорт, ехать туда пришлось ночью. На позднюю ночь и раннее утро приходится большинство рейсов: вот когда видны все недостатки в работе. Нашему журналисту удалось познакомиться с ночной жизнью практически всех служб воздушных ворот столицы. О том, что же корреспондент увидели и о чем узнала, читайте в нашей рубрике «Мои 24».

О Бишкеке как городе мечты

С Эльнурой Жолдошевой, главным агрономом «Зеленстроя», мы пытались побеседовать трижды, но все время встречи переносили. Она носилась по секретным закоулкам Карагачевой рощи или махала лопатой на посадках деревьев. Но поговорить нам все-таки удалось. Как и выяснить, о чем мечтает главный агроном «Зеленстроя», почему верит в людей и кем восторгается особо. Подробнее в интервью ИА «24.kg».

В Кыргызстане подрастает смена НХЛ

Фото Меергуль Маматовой. Нуртемир Сулайманов — юная надежда отечественного хоккея

Нуртемир Сулайманов — один из тех, кто в будущем составит элиту отечественного хоккея. Ему всего восемь лет, а он уже играет в одном из лучших клубов Европы и ставит амбициозную цель — пробиться в НХЛ. Перед отъездом на престижный турнир в США он рассказал ИА «24.kg» о любви к учебе и спорту, мечтах и кумирах.

Пока же Нуртемир делает первые шаги на пути к возможной мировой славе, бывалые кыргызстанские спортсмены продолжают добывать награды. В ноябре прошло несколько чемпионатов мира, подаривших нашим любителям спорта приятные впечатления. Отважные атлеты доказали, что даже в зрелые годы могут приносить стране медали. Об этом в обзоре ИА «24.kg».

Приключения итальянца в Кыргызстане

Фото из личного архива. Лючио Валерио Сарандреа считает, что итальянцы и кыргызы очень похожи

Лючио Валерио Сарандреа приехал в Кыргызстан около четырех лет назад. Работает в ООН советником по вопросам верховенства права. Он и его близкие счастливы, что приняли такое решение. Они хорошо проводят время в Кыргызстане и надеются остаться здесь подольше. «Это было смелым решением для меня, моей жены и двух моих детей», — признался Лючио в интервью ИА «24.kg».

Книги для тех, кто ищет сотрудников

Оксана Петренко — директор по персоналу Евразийского банка развития. Государствами — участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Она призналась, что очень любит читать. Каждый день находит в плотном графике время, чтобы прочесть хотя бы пару страниц новой книги. Оксана в нашей рубрике «Топ-5 книг» рекомендует то, что полезно почитать сотрудникам HR-отделов.