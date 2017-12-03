Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 3 декабря температура понизится до −6...-2 градусов, будет облачно и небольшой снег. Синоптики прогнозируют осадки утром (с 3.00 до 9.00) и вечером (с 21.00). День уменьшился до 9 часов 14 минут: восход Солнца в 8.14, заход — в 17.28. Геомагнитных бурь не ожидается.

Памятные даты

Международный день инвалидов

День учрежден в 1992 году. А в декабре 2006-го Генассамблея ООН приняла Конвенцию о правах инвалидов, которая является правозащитным документом с ориентацией на социальное развитие — это одновременно договор по правам человека и инструмент развития.

В мире проживает примерно один миллиард инвалидов — это около 15 процентов населения мира.

По данным ООН, они составляют непропорционально большую долю беднейшей части населения мира, также у них отсутствует равный доступ к основным ресурсам: образованию, занятости, здравоохранению и системам социальной и правовой поддержки.

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия) произошла экологическая катастрофа, в память которой и был учрежден этот день.

Пестициды — это синтетические химические вещества, которые многие страны во второй половине XX века широко использовали для повышения урожайности сельскохозяйственных культур.

Девиз дня — «Пестициды — тупик цивилизации».

Именно пестициды, по мнению экспертов ООН, стали главной причиной «тихой катастрофы» — так называют сегодняшнее состояние почв в Европе. Более того, выяснилось: стойкость пестицидов настолько высока, а их распространение настолько глобально, что их обнаружили даже в организмах пингвинов Антарктики, куда пестициды были занесены воздушными и океанскими потоками.

Люди, которые меняли мир

3 декабря 1937 года в селе Джайылма (ныне Панфиловский район) в семье простых колхозников родился кыргызский оперный певец, педагог Токтоналы Сейталиев. Ему сегодня 80!

Он народный артист СССР (1984), народный артист Киргизской ССР (1974), лауреат Государственной премии им. Токтогула (1982), солист Кыргызского академического театра оперы и балета им. А. Малдыбаева.

Искусство певца покоряет эмоциональной свежестью, художественным совершенством.

По диапазону и характеру звучания голос Токтоналы Сейталиева лирико-драматический тенор: он предельно выразителен, нежен и мягок в лирических партиях, экспрессивен и колоритен — в драматических, блестящ и ярок — в героических.

Широк и творческий диапазон певца. В его репертуаре — кыргызские народные песни, романсы русских композиторов, европейская вокальная классика, неаполитанские канцоны и оперные партии.

На оперной сцене им созданы многие незабываемые образы: Фауст в операх А. Бойко и Ш. Гуно, Альфред в «Травиате», Ленский в «Евгении Онегине», Кульчоро в опере «Ай-Чурек».

Во многих из них Сейталиев был первым среди кыргызских певцов-исполнителей теноровых партий.

Более тридцати лет Токтоналы Сейталиев преподает в Музыкальном училище им. Куренкеева, в Институте искусств им. Б. Бейшеналиевой, в Кыргызской национальной консерватории.

Народный артист СССР Токтоналы Сейталиев почти полвека выходит на сцену. За это время он спел десятки оперных партий, выступил на многочисленных концертах. В камерный репертуар, помимо оперных сцен и арий, входили песни и романсы кыргызских, русских композиторов, в том числе «Гүл», «Эсимде» А. Огонбаева, «Соловьи России» В. Левашова, «Жалыныңа күйгөмүн» М. Абдраева.

У кого намечаются тои

3 декабря 1963 года в селе Баштобе Узгенского района Ошской области родился депутат Жогорку Кенеша от фракции «Бир Бол» Улугбек Ормонов.

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим в совхозе «Узген» Ошской области.

В декабре 2007 года избран депутатом Жогорку Кенеша, председателем комитета по развитию промышленности, торговли, туризма, малого и среднего бизнеса, транспорта, коммуникаций, строительства и архитектуры ЖК КР.

В 2009-2010 годах — лидер фракции «Ак-Жол».

С 2016 года — депутат Жогорку Кенеша VI созыва по списку политической партии «Бир Бол».

Куда сходить

Культура

- В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут сказку «Иван да Марья».

Спектакль «Иван да Марья» перенесет юных зрителей в неведомое царство-государство, которым правил умный и рассудительный князь. Но однажды пришла на землю русскую беда: прилетело идолище заморское и сказало, что все деревни и города уничтожит, если дань ему платить не станут...

- В 18.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Ч.Айтматова покажут комедию «Женитьба Бальзаминова».

В основу спектакля положена вся трилогия А.Н.Островского о Бальзаминове. Это история о не слишком умном, но очень практичном молодом человеке Михайле Дмитриче Бальзаминове и устройстве его женитьбы. Забавные ситуации, в которых то и дело оказывается герой, пытающийся найти невесту, позабавят зрителя.

- В 17.00 в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени А.Малдыбаева пройдет вечер, посвященный 80-летию Токтоналы Сейталиева.

В концерте выдающегося оперного певца, народного артиста СССР, лауреата Государственной премии имени Токтогула примут участие ведущие солисты кыргызской оперы.

- В 17.30 в Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова состоится благотворительный концерт.

В концерте, на котором соберут средства для обучения детей-инвалидов, примут участие звезды кыргызской эстрады: Баястан, Ильяз Андаш, Арсен и многие другие.

- В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» - вечер аргентинского танго.

Аргентинское танго — это социальный танец для людей любого возраста, не требующий специальной хореографической подготовки. Прихватите с собой удобную обувь.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В 9.00 в школе-гимназии № 62 состоится открытое первенство Бишкека по таэквондо WT.

Турнир проводится среди детей (2008-2010 годов рождения), юношей (2006-2007) и кадетов (2003-2005). Одна из целей — популяризация данного вида спорта в Кыргызстане.

— В 10.00 во Дворце спорта имени Кожомкула — открытое первенство Кыргызстана по шинкиокушинкай карате.

Представители этого вида спорта регулярно блистают на зарубежных турнирах. Теперь хотят преуспеть в родных стенах. За медали борются не только местные спортсмены, но и казахстанцы.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.