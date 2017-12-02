«Мои 24». Одна ночь в аэропорту «Манас»

Жалоб на работу аэропорта «Манас» всегда много. Реагировать на них пришлось даже премьер-министру Сапару Исакову. Журналист ИА «24.kg» провела ночь в аэропорту. Там она узнала, почему возникают очереди при прилете, как разгружают багаж и регистрируют пассажиров.

Все как у людей

Чтобы понять, как именно работает аэропорт, ехать туда пришлось ночью. На позднюю ночь и раннее утро приходится большинство рейсов: вот когда видны все недостатки в работе.

Первое, что бросилось в глаза, — лента для упорядоченного прохода пассажиров к стойкам регистрации на рейсы. Практически во всех аэропортах мира такая лента уже давно стала неотъемлемой частью. У нас она появилась только сейчас.

Фото ИА «24.kg». Для упорядоченного прохода пассажиров к стойкам регистрации на рейсы появилась специальная лента

Еще одна новость ждала при подходе к кабинам пограничного контроля. Сначала даже понять не могла, что же изменилось. Вроде кабины на месте. И количество их прежнее...

Оказывается, кабины теперь новые, и количество пограничников, которые проверяют паспорта при вылете, увеличилось. Да и сидят они теперь лицом друг к другу. Вроде мелочи, но процесс паспортного контроля проходит быстрее. Заодно в «Манасе» убрали ширму между пограничниками и залом предполетного досмотра. Говорят, чтобы была прозрачность.

Фото ИА «24.kg». Ширмы между пограничниками и залом предполетного досмотра теперь нет. А сами пограничники сидят лицом друг к другу

«За 10 месяцев 2017 года пограничниками в аэропорту «Манас» задержаны 42 нарушителя госграницы. Основной контингент составляют граждане Кыргызстана, которым по каким-либо причинам закрыт въезд в Россию», — рассказывает офицер управления пограничного контроля Камчыбек Султаналиев.

Они пытаются вылететь в РФ по чужим паспортам — близких родственников, братьев, сестер. Камчыбек Султаналиев

«Еще одна категории нарушителей — граждане других государств, которые пытаются использовать Кыргызстан для транзита в третьи страны в поисках лучших условий для жизни», — добавил он.

Дальше держим путь в зал ожидания. Даже сами сотрудники аэропорта не могут попасть сюда без досмотра. Приходится и нам раздеваться, снимать обувь и ремни.

45 секунд на проверку паспорта

Паспортный контроль люди проходят не только при вылете, но и при прилете. И вот в этой части всегда есть жалобы и недовольства. Сама не раз писала гневные посты после часа ожидания в очереди на паспортный контроль.

Пограничники с обвинениями не согласны. Нормативы на проверку паспорта одинаковы как для наземных пунктов пропуска, так и для аэропорта — 45-55 секунд на один паспорт.

«Тут играет роль человеческий фактор. Люди прилетают, проходят многие виды контроля, потом подходят к пограничникам, а при прилете может быть скопление нескольких сотен человек. На автодороге такого все равно нет, потому что люди идут постепенно. Просто кажется, что по земле быстрее», — отмечает Камчыбек Султаналиев.

Фото ИА «24.kg». Пограничники сверяют, не поддельный ли паспорт у прилетевшего пассажира

Слабо верится. Границу с Казахстаном при поездке в Алматы с ребенком я прошла за 10 минут. За неделю до ночного визита в «Манас», прилетев из России, стояла в очереди минимум 20 минут. И это притом, что пассажиров с детьми стараются пропускать как можно быстрее. Обычные пассажиры ждали минут 40 точно.

Подготовка специалиста пограничного контроля, которого можно посадить в кабину для проверки паспорта, — большой и трудоемкий процесс. Пограничник несет уголовную ответственность, если пропустит нарушителя. Камчыбек Султаналиев

«Мы сейчас подбираем специалистов нашей службы со всей республики: кто может безболезненно приехать в «Манас», и мы его сразу посадим в кабину паспортного контроля. На подготовку одного специалиста уходит минимум полгода. Он должен знать все степени защиты паспорта», — уверяет офицер пограничной службы.

Правда, сотрудники аэропорта и пограничники говорят, что теперь время сократилось. После визита премьер-министра здесь поставили дополнительные кабинки пограничного контроля. И, о чудо, здесь тоже появилась лента. Заодно поставили таблички, указывающие на отдельные кабинки для экипажа и дипломатов, а также для пассажиров с детьми. Кабинка для тех, кто прилетел с детками, порадовала. Возле нее посадили огромного плюшевого медведя. И видно сразу, куда идти, да и дети могут разлечься, пока родители проходят паспортный контроль.

Разговорам о том, что паспортный контроль пассажиры проходят быстрее, не поверила. Мы встречали три рейса. Признаю: время сократилось, но ненамного. Пассажиры проходили паспортный контроль за 15 минут.

Куда девается багаж

Даже если человек быстро прошел паспортный контроль при прилете, начинается вторая часть мучений — ожидание багажа.

Руководство аэропорта пошло на невероятные уступки: нас пустили на взлетно-посадочную полосу, чтобы мы своими глазами увидели, как разгружают багаж и куда его везут.

«По нормативам, первая партия багажа должна пройти в течение 20 минут с момента открытия багажного отсека, а они бывают разные: в одних самолетах находятся низко, и багаж разгружают вручную, в других — отсек высоко, тогда ставится специальная лента», — рассказывает сменный начальник аэропорта «Манас» Тимур Аскаров.

И тут же опровергает сообщения о том, что в «Манасе» повреждают чемоданы, потому что бросают их, как мешки с картошкой. В нашем присутствии грузчики все делали предельно аккуратно, как будто в чемоданах — ценный груз.

В «Манасе» нам ответственно заявили, что никто из сотрудников чемоданы не вскрывает, не вытаскивает ценные вещи. Везде стоят камеры, и сделать это безнаказанно просто невозможно. Чаще всего чемоданы вскрывают в транзитных аэропортах. И теряют вещи тоже там.

Хотите избежать вскрытия чемодана и потери багажа? Всегда упаковывайте его в специальную пленку, если летите транзитным рейсом. Обязательно убирайте все наклейки с чемодана после прошлых полетов. Иначе чемодан действительно может полететь не туда.

Журналиста ИА «24.kg» пустили в святая святых аэропорта: комнату, где багаж выгружают на ленту или, наоборот, отправляют в багажный отсек самолета.

До того, как ваш чемодан попадет в багажный отсек, его еще раз проверяют, пропускают через специальный сканер.

Оборудование стоит именно в этой комнате. Если вдруг ваш багаж покажется подозрительным, его откроют, но обязательно в вашем присутствии.

Здесь же находится лента, на которую выгружают багаж прибывших пассажиров. И снова предельно аккуратное обращение с чемоданами. Никаких швыряний. Но так ли это всегда? Сомневаюсь, хотя мои чемоданы при прилете еще ни разу не выглядели, как после бомбежки.

Надоедливые таксисты — бич аэропорта

Ну все. Паспортный контроль прошли, чемодан забрали. Теперь можно спокойно ехать домой. А вот и нет! Сначала нужно преодолеть еще одну преграду — вездесущих таксистов.

Меня всегда интересовало, почему служба безопасности аэропорта не может навести порядок и утихомирить надоедливых таксистов?! Они ведь прекрасно знают каждого в лицо. Получается, что им выгодно такое положение вещей? Оказалось, я ошибалась. Эта часть работы принадлежит милиции на воздушном транспорте.

Именно она отвечает, чтобы в зале прилета был порядок и на территории не было наглых таксистов. Каждый день здесь работают восемь сотрудников.

«Мы регулярно проводим рейды. Автомобили лиц, которые занимаются частным извозом без лицензии, ставятся на штрафстоянку. Сейчас таксистов стало меньше. Раньше здесь работали около 100 человек. Сейчас их 50. Это местные жители, которые пытаются обслуживать рейсы», — рассказал полковник милиции, начальник ОВД на воздушном транспорте Виктор Малышев.

Мы пытаемся закрыть вход в аэровокзал. Проверяем бесцельное нахождение. Каждую неделю снижаем число таксистов. Виктор Малышев

Но уменьшения числа таксистов я так и не увидела. Как стояли десятки энергичных мужчин, которые вырывают багаж из рук, так и стоят. Похоже, управу на них найти нереально.

А будет ли лучше?

Руководство аэропорта затеяло реконструкцию и модернизацию. Обещают, что в итоге «Манас» станет больше: обновят оборудование для выдачи багажа, появится еще одна лента, установят дополнительные телескопические трапы, расширят зону ожидания и восточное крыло аэровокзального комплекса. Все работы планируется завершить в 2018 году.

«Мы запланировали строительство западного крыла аэропорта. За счет этого вырастет количество кабинок пограничного контроля. Их станет 19. Пропускная способность аэропорта вырастет в разы. Сейчас она составляет 750-800 пассажиров в час», — рассказал о планах глава дирекции инвестиционного и инфраструктурного развития ОАО «МАМ» Абдималик Бусурманкулов.

Осталось только дождаться того дня, когда аэропорт «Манас» будет таким же удобным и комфортным, как и крупнейшие аэропорты мира.