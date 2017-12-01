Суд Самакова. Заседание отложено из-за неявки адвокатов

Судебный процесс по делу экс-депутатов Карганбека Самакова, Игоря Чудинова и других отложен из-за неявки адвокатов подсудимых Асеина Урумканова и Майрам Балтабаевой.

Причиной неявки адвокатов назвали состояние здоровья.

«Асеин Урумканов, возможно, будет прооперирован. Пока неизвестно, когда он сможет явиться на суд», — сказал его подзащитный Урмат Нурдинов.

Напомним, дело экс-депутата Карганбека Самакова, бывшего премьер-министра Игоря Чудинова, экс-вице-премьер-министра Искендера Айдаралиева, бывшего министра сельского хозяйства Арстанбека Ногоева и других рассматривается в Октябрьском районном суде города Бишкека. Они обвиняются в незаконной трансформации земельных участков в Каражигачском, Байтикском и Лебединовском айыл окмоту Аламудунского района общей площадью 262 гектара. Дело было возбуждено 14 мая 2015 года.