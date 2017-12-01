В Бишкекском горкенеше рассказали о выборах нового председателя

В пресс-службе Бишкекского горкенеша рассказали ИА «24.kg» о процедуре выборов нового председателя.

Напомним, накануне фракция СДПК заявила о намерении отозвать спикера Канатбека Музуралиева (от фракции «Республика — Ата Журт»). Однако позже он сам заявил о досрочном сложении своих полномочий с 4 декабря 2017 года.

«Пока не будет сформирована новая коллекция большинства БГК, выборы нового спикера проводить не будут», — пояснили в пресс-службе.

Отметим, что коалиция распалась после выхода из нее СДПК.