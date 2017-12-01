Андрей Бельянинов возглавил Евразийский банк развития

Андрей Бельянинов вступил в должность председателя правления Евразийского банка развития. Об этом сообщила пресс-служба ЕАБР.

По ее данным, соответствующее решение принято на заседании Совета ЕАБР 15 ноября.

Андрей Бельянинов родился 14 июля 1957 года в Москве. Окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «финансы и кредит», экономист. В 2005 году получил ученую степень доктора экономических наук, в 2015-м — доктора политических наук.

После института приглашен на работу в КГБ СССР. Работал в ряде зарубежных стран, во второй половине 1980-х — сотрудник посольства СССР в ГДР. В 1992–1994 годах — заместитель председателя правления «РЭА-банка», 1994–1999 — заместитель председателя правления, председатель правления «Новикомбанк». С 1999 года — заместитель генерального директора ФГУП «Промэкспорт», 2004–2006 — директор Федеральной службы по оборонному заказу, 2006–2016 — руководитель Федеральной таможенной службы.

Имеет правительственные и ведомственные награды.

«В июле 2016 года в ФТС и в доме Бельянинова прошли обыски по делу о контрабанде алкоголя и неуплате таможенных платежей. У Бельянинова, как сообщалось, были изъяты картины, деньги в рублях, долларах и евро и другие ценности. После инцидента премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке Андрея Бельянинова с поста главы ФТС. Позже деньги и ценности были возвращены: Бельянинова допросили как свидетеля и никаких обвинений ему не предъявляли», — сообщало РИА «Новости».