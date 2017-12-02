Пеший туризм. На природе при любой погоде

Закончился туристический сезон на Иссык-Куле, но разве жители и гости нашей страны могут отдыхать только на его берегах? В стране много красивейших мест, куда можно вырваться из городской суеты. Что это за места, как и с кем туда добраться, где найти команду единомышленников и инструктора? Профессиональный гид Союза пешеходного туризма Кыргызстана Данияр Тойчубек ответил на вопросы ИА «24.kg».

— С какой целью создано ваше объединение и кто входит в него?

— Союз пешеходного туризма Кыргызстана — это некоммерческая организация. Мы помогаем в разработке маршрута, проводим инструктаж для туристов и в большей степени ориентированы на соотечественников, но иногда к нам обращаются и иностранцы.гид

Мы устраиваем преимущественно однодневные и многодневные походы, а также помогаем людям со снаряжением, проводим инструктаж. Моя специальность связана с туризмом. Я учился на горного гида, могу общаться и с местным населением, и с иностранцами.

Зимой популярны лыжи, многие хотят отдохнуть на горнолыжных базах «Тоо-Ашуу», «Каракол», «Чункурчак», «Орловка».

Летом людям становится интересней в многодневных походах, и каждые выходные едем в ближайшие горы. Максимум в двух часах езды от Бишкека полно мест для воскресного отдыха.

— С какими опасностями может столкнуться турист?

— С самыми разными. Активный туризм таит много опасностей. Гиды или проводники — это как раз те люди, которые делают все возможное, чтобы предотвратить подобные ситуации.

В горах возможно все. Например, недавно в Ала-Арче погибла студентка Кыргызской государственной медицинской академии. На нее упал камень. Поэтому гид или проводник, знающие тропы, делают все, чтобы выбрать наиболее безопасный маршрут. Бывает, конечно, что гиды тропы забывают, тогда им приходится спрашивать у местных жителей, но гиды отвечают за тех, кто рядом. Особенно опасно, если незнающий человек поехал без сопровождения, без гида и не оповестил никого.

— Сколько людей в нашей стране занимаются пешеходным туризмом?

— Мы считаем только членов Союза пешеходного туризма. В 2017 году с января в нашу организацию вступили около 250 человек. Сейчас в союзе около двух тысяч человек.

Фото из архива Данияра Тойчубека. Члены Союза пешеходного туризма КР

— Кто к вам обращается чаще всех?

— В основном бишкекчане, которым надоело сидеть в городе, и выходные они решили провести на природе. Это и студенты, и преподаватели, и банковские служащие — в общем, самые разные люди. Возраст тоже не имеет значения.

В поход могут отправиться люди и 18 лет, и 80. Естественно, ребенка до 16 лет должны сопровождать родители.

— Какая туристическая экипировка нужна зимой, и какая — летом?

— Возьмем, к примеру, лыжный туризм, новичку достаточно иметь теплую одежду и арендовать лыжи. В пеших же походах нужны палатки, спальные мешки, подстилки под них для сохранения тепла. Рюкзаки тоже нужны, они бывают разные, в зависимости от цели использования: альпинистам, которые привыкли носить на спине десятки килограммов, требуются очень объемные и крепкие, обычному туристу достаточно рюкзака на 60–80 литров. Впрочем, все чаще у людей появляется свое снаряжение.

— Куда люди предпочитают ездить?

— Если говорить про однодневные туры, то это Кыргызский хребет: от Кара-Балты до Боомского ущелья проложено около 30 маршрутов. В многодневные туры мы можем поехать и в Ош, и в Арсланбоб, и в Сары-Челек. В Нарынской области есть очень красивое озеро Кель-Суу, Ташрабат и много других замечательных мест. Каждый день мы проходим по 8- 10 километров , сами готовим еду.

— Если сравнить с тем, что было пять лет назад, когда я только начал работать, рост есть. Особенно пешим туризмом стали увлекаться студенты. Бывает, учителя с нами договариваются, и со школьниками мы отправляемся путешествовать, рассказываем, показываем местность. Обычные граждане тоже стали интересоваться активным отдыхом, и это радует.