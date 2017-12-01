Нападение на дочь депутата. Политическая мотивировка исключается

Политическая мотивировка в деле о нападении на 17-летнюю дочь депутата фракции «РАЖ» Кенжебека Бокоева пока не проглядывается. Милиционеры в качестве основной версии рассматривают разбой с целью грабежа. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Напавших еще не задержали. Поиски ведутся, круг подозреваемых очерчен. Девушку, напомним, ткнули ножом и отобрали сумку с личными вещами. «Мы не можем говорить, имеет ли инцидент политическую подоплеку. Пока милиция ищет тех, кто совершил разбой», — отметили в ГУВД.

Депутат парламента Кенжебек Бокоев отказался комментировать происшествие. Пострадавшая находится в больнице. Ее жизнь вне опасности, медики оценивают состояние как стабильное.