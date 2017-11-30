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Общество

Крейсер «Аврору» хотят превратить в бургерную

Фото РИА Новости

«Бургер Кинг» хочет выкупить крейсер «Аврора» за 50 миллионов рублей и открыть на борту прославленного фрегата ресторан быстрого питания, сообщают российские СМИ.

По их данным, корпорация обратилась в Центральный военно-морской музей, на балансе которого находится крейсер, с предложением продать судно.

Отмечается, что цена сформирована на основе независимой оценки, однако компания готова выслушать встречные предложения. В то же время в компании «Бургер Кинг» заверили, что охраняемый законом внешний облик крейсера, а также музейная экспозиция на борту будут сохранены.

При этом в Центральном военно-морском музее назвали такую идею «ерундой». «Открыть точку быстрого питания на борту? У нас там точно ничего не открывается: это просто исключено. Ерунда!» - передает «Комсомольская правда».

«Аврора» является одним из символов Октябрьской революции 1917 года и объектом культурного наследия Российской Федерации.
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