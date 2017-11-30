00:58
+4
USD 69.74
EUR 82.80
RUB 1.20
Общество

Приложение для экономии интернет-трафика выпустила корпорация Google

Фото Google. Новое приложение Datally

Корпорация Google представила приложение для контроля за интернет-трафиком Datally. Программа анализирует потребление данных сотовой связью, ищет бесплатные Wi-Fi-точки и советует, как сэкономить на Интернете. Об этом сообщил Life.

Приложение в режиме реального времени оценивает уровень использования Интернета и считает потраченные мегабайты. Datally может показать, какие приложения больше всего потребляют трафик. При желании им можно «перекрыть кислород». Также программа ищет и предлагает пользователю бесплатные Wi-Fi-точки, например, в магазинах, кафе и других общественных местах.

Представитель компании Цезарь Сенгупта рассказал, что Datally тестировали на Филиппинах в течение нескольких месяцев. По его словам, жители смогли сэкономить до 30 процентов трафика. Приложение особенно актуально абонентам, которые используют тарифы с ограниченным пакетом.

Datally доступно в Google Play для владельцев Android-смартфонов по всему миру. О запуске версии для iOS пока не сообщается.
Ссылка:
просмотров: 157
Версия для печати
Материалы по теме
В Антарктиде прошел марафон при 30-градусном морозе
Угрозы ближе, чем кажется. Взгляд художника Гюндуза Агаева
Болельщик прервал танец группы поддержки и сделал девушке предложение
10 советов, как сэкономить на счетах за электроэнергию
Мультфильм покоряет зрителей во всем мире. Уже 40 наград
В США проходит выставка путешественницы с агорафобией, «посетившей» и Кыргызстан
Мусульмане пришли в ярость от приложения по поиску новых жен
Рэпер B.o.B считает, что Земля плоская. Астронавты NASA пытаются его переубедить
Работа ЦОН-1 была парализована из-за проблем с поставщиком Интернета
Минобраз перевыполнил план по подключению школ к Интернету
Популярные новости
Все госслужащие Кыргызстана с&nbsp;2019 года должны будут знать кыргызский язык Все госслужащие Кыргызстана с 2019 года должны будут знать кыргызский язык
Мы&nbsp;потеряли друга. Ушел из&nbsp;жизни дизайнер ИА&nbsp;&laquo;24.kg&raquo; Сергей Пашенков Мы потеряли друга. Ушел из жизни дизайнер ИА «24.kg» Сергей Пашенков
Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в&nbsp;Бишкеке Стало известно, сколько будет стоить принудительная эвакуация машин в Бишкеке
Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье Трусы для Курманбека Бакиева. Беглому президенту собирают нижнее белье
Бизнес
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр
&laquo;День&nbsp;&mdash; Ночь&raquo; от&nbsp;MegaCom: выгодный и&nbsp;быстрый Интернет! «День — Ночь» от MegaCom: выгодный и быстрый Интернет!