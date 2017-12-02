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Общество

Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 декабря снег и понижение температуры: похолодает до −2...-6 градусов. Осадки синоптики прогнозируют весь день, наиболее обильные с 12.00 до 21.00. День уменьшился до 9 часов 15 минут: восход Солнца в 8.13, заход — в 17.28. Геомагнитных бурь не ожидается.

Памятные даты

Международный день борьбы за отмену рабства

По данным ООН, в мире насчитывается около 40 миллионов жертв различных форм современного рабства.

Из тысячи человек в мире пятеро являются жертвами современных работорговцев. Одна из четырех жертв — ребенок.

Женщины и девочки составляют 99 процентов от числа жертв, занятых в коммерческой секс-индустрии, а также 58 процентов — в других секторах теневой экономики.

У кого намечаются тои

60-летие празднует генерал-полковник, первый командующий Национальной гвардией Кыргызстана Абдыгул Чотбаев. Он родился 2 декабря 1957 года в селе Торт-Куль Кеминского района Чуйской области.

В августе-октябре 1999 года — командующий Объединенной группировкой войск, действовавших в ходе так называемой первой Баткенской войны.

Генерал-полковник был среди первых солдат, отправленных в Афганистан, служил в составе 40-й армии 180-го мотострелкового полка.

Абдыгул Чотбаев награжден:

— орденами Красной Звезды, «Данакер» (февраль 2004); «Дружбы» (РФ, 2010);

— грамотой Президиума ВС СССР;

— шестью медалями СССР;

— афганскими медалями «За отличие в службе», «От благодарного афганского народа»;

— медалями «70-лет МВД Кыргызстана», «Манас-1000»;

— именным оружием.

Первый кавалер общественного российского ордена «Щит Отечества».

Куда сходить

Культура

— В 10.00 в Ботаническом саду имени Гареева состоится благотворительный забег «Мое здоровье — мое право!».

Забег приурочен ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. «Приходите и поддержите нашу акцию, пробежав один или два «ботанических» круга (дистанции: 3 и 6 км)», — призывают организаторы.

Победителей ждут памятные призы. Для участников и болельщиков будут организованы викторина и концерт. Желающие смогут пройти анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ.

Вход свободный.

— В 10.00 в Национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова пройдет мусульманская фото-арт выставка и презентация книг Кадыра Маликова.

Кадыр Маликов представит читателям две новые книги — «Мусульманская молодежь: Ценности и приоритеты» и «Ислам и государство».

В этот день у зрителей также будет возможность встретиться с авторами работ, известными исламскими учеными Кыргызстана, деятелями искусства и науки, активной творческой молодежью страны.

— В 11.00 в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут интерактивную сказку «Маша, Айпери и мыльные пузыри».

В одной прекрасной стране живет девочка Маша, и все бы хорошо, но у Маши нет друзей. Однажды она отправляется в далекое путешествие, чтобы найти лучшую подругу. И находит девочку Айпери. Но Маша и Айпери не понимают друг друга. В самый нужный момент появляется Волшебник, который решает эту проблему с помощью мыльных пузырей.

Это интерактивная сказка об открытости, дружбе и межнациональном взаимоуважении. Герои будут не только сами учить кыргызский язык, но также помогать учить его детям.

— В 11.00 в KARVEN sport club дадут открытые уроки по теннису.

— В 13.00 в «Асанбай-центре» состоится благотворительная выставка «В мире красок».

Мероприятие приурочено к Международному дню инвалидов. Основная цель — показать с помощью творчества неограниченные возможности детей с аутизмом и через какие трудности проходят родители каждый день, повышение осведомленности и мобилизации поддержки важных вопросов, касающихся включения людей с инвалидностью как в общественные структуры, так и в процессы развития.

— В 20.00 в Studio247 — вечеринка «San-Remo на Старом бульваре».

Старый бульвар проводит уникальную тусовку «Сан-Ремо» в трех отделениях. Выступят уже полюбившиеся звезды «бульвара», а также Марсель Кулов, Эрик Джумахматов, Эмиль Макешев, Эркин Турдубаев.

Вход 300 сомов.

— В 21.00 в арт-баре «Чемодан Зусмановича» — Ikarus music band.

«На сцене играет и показывает вокально-инструментальный ансамбль IKARUS! Это будет весело, точно говорим!» — сообщают организаторы.

Вход свободный.

— В 21.00 в Chicken Star Saturday состоится OpenMic (SOM) Night.

Это вечер открытого микрофона, который поможет вам зарядиться сумасшедшей энергией и позитивом, подарит яркое настроение на все выходные.

Вход свободный.

Куда еще стоит отправиться на этой неделе, читайте в нашей «Афише».

Спорт

— В Бишкеке в бассейне «Дельфин» в 13.00 заканчиваются соревнования на кубок мэра Бишкека по плаванию.

Медали разыгрывают в четырех возрастных группах. Победителей определяют по сумме очков, набранных на трех дистанциях.

— В спорткомплексе «Беш-Сары» продолжается кубок Кыргызстана по пенчак силату.

Недавно состязания по этому экзотическому единоборству проходили в Кара-Балте. Теперь черед познавать его столичным любителям спорта.

Подробнее о мероприятиях читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp (0555) 312 024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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