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Общество

Милиция все-таки решила проверить скандальное признание Чубака ажи Жалилова

Милиция проверяет заявление экс-муфтия Чубака ажи Жалилова о наличии второй жены. Информацию ИА «24.kg» подтвердили в МВД КР.

По данным ведомства, соответствующее поручение дано ГУВД Бишкека. Бывший глава Духовного управления мусульман Кыргызстана ранее в своем видеоинтервью признался в многоженстве.

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«Я не развелся с первой женой. Она сейчас чуть обижена, но у нее есть право обижаться. Я женился на 30-летней вдове с ребенком, которая жила в Турции. Я это ни от кого не скрываю... Лучше пусть мужчины, у которых есть возможность кормить еще одну семью, женятся и обеспечивают их», — сказал Чубак ажи Жалилов.

В Уголовном кодексе КР есть статья 153 о двоеженстве и многоженстве. В ней говорится, что двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, наказывается лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее в МВД уточняли, что рассмотрят признание бывшего муфтия о многоженстве только на основании заявления. По их данным, чтобы возбудить дело, нужно заявление одной из жен или гражданина, который обладает информацией.
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